طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم بالخطوات الجديدة 2021-2022

طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم من الوصفات الشهية والسهلة التي تبحث عنها الكثير من السيدات، حيث تقدم منال العالم العديد من الوصفات المميزة والسهلة التي يستمتع بها كافة أفراد الأسرة، ويعتبر المعمول وجبة خفيفة يتم تناولها بجانب الشاي في أي وقت في اليوم، وإليكم المكونات وطريقة التحضير خلال هذا المقال.

طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم

التمر من أشهر المكونات التي تتواجد في المطبخ العربي والتي تستخدم في العديد من الوصفات، لذا نجد العديد من السيدات يرغبن في التعرف على وصفة المعمول بالتمر على طريقة منال العالم أشهر مقدمة برامج الطبخ في العالم العربي.

كوب من الحليب البودر.

ملعقتين من البيكنج بودر.

حوالي 6 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من القيمر.

مقدار 2 كوب من الزبدة.

كوب من زيت نباتي.

مقدار 2 بيضة.

ملعقة من سائل الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة من الهيل.

ملعقة من اليانسون المطحون.

ملعقة من الشمر المطحون.

مقدار 3 أكواب من التمر المطحون الناعم.

سكر بودر للتزيين.

في الوعاء الخاص بخلاط العجين أضيفي كل من الزبدة، كوب الزيت النباتي والقيمر واخلطيهم معا بالمضرب الشبكي على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين.

بعدها قومي بإضافة بيضة وقومي بتشغيل الخلاط إلى أن تختفي البيضة.

قومي بإفاضة البيضة الثانية وكرري الخطوة السابقة مع إضافة الفانيليا.

قومي بإزالة المضرب الشبكي وإضافة مضرب العجين إلى الخلاط.

قومي بإضافة كل من الدقيق، الخميرة، البيكنج بودر، الحليب، السكر والملح وباشري الضرب بالخلاط إلى أن تتكون عجينة متماسكة وغير ملتصقة بأطراف الخلاط.

في حالة كانت العجينة لينة جدا قومي بإضافة نصف كوب من الدقيق.

للحشو يتم إضافة كل من التمر، اليانسون، الشمر، الهيل والزبدة في إناء نظيف وقومي بتقليب المكونات برفق.

شكل كرات صغيرة من حشوة التمر في حجم حبات البندق.

قومي بتشكيل العجين على هيئة كرات صغيرة بحجم الجوز وضعي الحشو بداخلها، وضعيها في قالب الكب كيك واضغطي عليها قليلاً لكي تأخذ شكل الزخرفة.

كرري الخطوة السابقة مع باقي كرات العجين وحشو التمر.

قومي بخبز المعمول في فرن ساخنة على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة.

بعد خروج المعمول من الفرن اتركيه لمدة دقيقتين ثم أنثري عليه السكر الناعم باستخدام مصفاة ليكون جاهز للتقديم، وبهذا نكون قد وضحنا طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم خلال هذا المقال.

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