طريقة عمل كرات البسكويت بجوز الهند في الأعياد والمناسبات السعيدة بمذاق لذيذ

كرات البسكويت بجوز الهند تحضر في الأعياد والمناسبات سوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير كرات البسكويت بجوز الهند من ابسط الوصفات، في التحضير السريع وأيضا من اجمل وأشهى الحلويات المميزة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، منها الكاكاو والبسكويت والقشطه لذلك سوف نقوم بتحضير وصفاتنا اليوم التي تتميز بانها من اسرع الوصفات الحلوة فتابعوا معنا المزيد من المكونات وطريقة التحضير لكي نحصل على نتيجة مبهرة. طريقة عمل كرات البسكويت جوز الهند مع الكاكاو طريقة عمل كرات البسكويت جوز الهند مع الكاكاو المكونات: عدد 2 عبوة من البسكويت السادة.

1 كوب من جوز الهند الناعم.

معيار نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

تجهيز ملعقة كبيرة من السكر البودره.

عدد 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام. طريقة التحضير البدء في تحضير وعاء عميق من اجل تكسير قطع البسكويت إلى قطع صغيرة الحجم. إضافة المكونات من الكاكاو والحليب السائل إلى البسكويت المكسر. ثم نقوم بإضافة مقدار جوز الهند الناعم إلى الخليط السابق تحضيره. تقلب كل المكونات التي وضعت في الوعاء حتى نحصل على مزيج متجانس ومتماسك. باليدين نشكل الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم ونقوم بوضعها في جوز الهند الجاف حتي تغلف من جميع الاتجاهات. ثم نقوم بوضع كرات البسكويت بجوز الهند في صنية ونضعهم في الثلاجة لمدة من الزمن ساعتين تقريبا. وبعد توضع كرات بسكويت جوز الهند في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة التحضير تعرف على فوائد جوز الهند اكتشفت فوائد عديدة لجوز الهند منها يساعد على الشفاء من أمراض الصدر خاصه أمراض الربو.

جوز الهند يعطى البشرة نعومة ونضارة وجمال كما يعمل على ترطيب الجلد من التشققات الخفيفة وتأخر علامات الشيخوخة المبكرة.

جوز الهند مفيد لمن يتبعون نظام غذائي للتخسيس حيث انه يعمل على الإحساس بالشبع وتهدئة الجوع لأنه يحتوي على ألياف غذائية مما يؤدي الى تخفيف الوزن الزائد.

كما يساعد جوز الهند على التئام الجروح والشفاء السريع.

كما انه يساعد على الشفاء من أمراض البرد منها الإنفلونزا والتهاب الحلق.

يبعث جوز الهند علي الجسم الهدوء والقضاء على القلق والتوتر.

جوز الهند مصدر هام من العناصر الغذائية منها الفسفور والنحاس. تعرف على فوائد جوز الهند الوسوم

كرات البسكويت بجوز الهند تحضر في الأعياد والمناسبات سوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير كرات البسكويت بجوز الهند من ابسط الوصفات، في التحضير السريع وأيضا من اجمل وأشهى الحلويات المميزة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، منها الكاكاو والبسكويت والقشطه لذلك سوف نقوم بتحضير وصفاتنا اليوم التي تتميز بانها من اسرع الوصفات الحلوة فتابعوا معنا المزيد من المكونات وطريقة التحضير لكي نحصل على نتيجة مبهرة. طريقة عمل كرات البسكويت جوز الهند مع الكاكاو طريقة عمل كرات البسكويت جوز الهند مع الكاكاو المكونات: عدد 2 عبوة من البسكويت السادة.

1 كوب من جوز الهند الناعم.

معيار نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

تجهيز ملعقة كبيرة من السكر البودره.

عدد 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام. طريقة التحضير البدء في تحضير وعاء عميق من اجل تكسير قطع البسكويت إلى قطع صغيرة الحجم. إضافة المكونات من الكاكاو والحليب السائل إلى البسكويت المكسر. ثم نقوم بإضافة مقدار جوز الهند الناعم إلى الخليط السابق تحضيره. تقلب كل المكونات التي وضعت في الوعاء حتى نحصل على مزيج متجانس ومتماسك. باليدين نشكل الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم ونقوم بوضعها في جوز الهند الجاف حتي تغلف من جميع الاتجاهات. ثم نقوم بوضع كرات البسكويت بجوز الهند في صنية ونضعهم في الثلاجة لمدة من الزمن ساعتين تقريبا. وبعد توضع كرات بسكويت جوز الهند في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة التحضير تعرف على فوائد جوز الهند اكتشفت فوائد عديدة لجوز الهند منها يساعد على الشفاء من أمراض الصدر خاصه أمراض الربو.

جوز الهند يعطى البشرة نعومة ونضارة وجمال كما يعمل على ترطيب الجلد من التشققات الخفيفة وتأخر علامات الشيخوخة المبكرة.

جوز الهند مفيد لمن يتبعون نظام غذائي للتخسيس حيث انه يعمل على الإحساس بالشبع وتهدئة الجوع لأنه يحتوي على ألياف غذائية مما يؤدي الى تخفيف الوزن الزائد.

كما يساعد جوز الهند على التئام الجروح والشفاء السريع.

كما انه يساعد على الشفاء من أمراض البرد منها الإنفلونزا والتهاب الحلق.

يبعث جوز الهند علي الجسم الهدوء والقضاء على القلق والتوتر.

جوز الهند مصدر هام من العناصر الغذائية منها الفسفور والنحاس. تعرف على فوائد جوز الهند

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