طريقة عمل الهريس الكويتي بالدجاج | هريس المطاحن الكويتية

طريقة عمل الهريس الكويتي بالدجاج من أشهى الأطباق العربية التي تشتهر بها الكويت، وتعتبر الهريسة من الأطعمة التي تصنع بعدة طرق في الوطن العربي مثل هريسة السميد وهريسة الفلفل الحار، وقد اشتهرت هريسة الدجاج الكويتية منذ وقت طويل وكان يتم طاهيها في نار كبيرة وذلك لأن تحضيرها يستغرق وقت طويل.

طريقة عمل الهريس الكويتي بالدجاج

تعتبر الهريسة الكويتي من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها كافة أفراد العائلة، ولكن على الرغم من ذلك فأن الكثير من السيدات لا تفضل صنع هذه الوصفة لأنها تستغرق وقت طويل يصل إلى 4 ساعات، لكن خلال السطور التالية إليكم أفضل وأسهل طريقة لصنع الهريسة الكويتي بالدجاج :

2 لتر من الماء.

ملعقتين من السمنة.

صدور دجاج كبيرة الحجم خالية من العظام.

عود قرفة.

ورق غار.

مقدار 6 فصوص من الهيل.

ثوم.

مقدار 2 بصلة مفرومة.

مقدار 3 أكواب من الشوفان سريع التحضير.

ملح.

فلفل أسود على حسب الرغبة.

في إناء نظيف نضع الماء على النار.

عندما يصل الماء إلى الغليان نضع كل من صدور الدجاج، البصل، ورق الغار، الهيل والقرفة وتترك على النار حتى تغلي وتتكون رغوة.

يتم التخلص من كل من الرغوة، عود القرفة وورق الهيل.

نضيف إلى الإناء الموجود على النار كل من الثوم والشوفان.

قومي بتغطية الإناء وتركه لمدة ساعة على نار خفيفة.

عند نضج كل من الدجاج والشوفان يتم هرسهم باستخدام الملعقة الخشبية لمدة 20 دقيقة، أو حتى تحصل على هريس ناعم من الشوفان وصدور الدجاج.

نضع الهريس على النار مرة أخرى مع الهرس والتقليب المستمر إلى أن يصبح ناعم وكريمي.

نضيف كل من الملح والفلفل على حسب الرغبة.

قومي بتقليب الهريس جيدا وإبعاده عن النار.

في إناء مناسب توضع ملعقتين السمنة على النار حتى تصبح ذائبة.

قومي بوضع هريس الدجاج في طبق عميق واضيفي له القليل من السمن الذائب، وهكذا يصبح جاهز للتقديم.

من الممكن وضع كل القليل من القرفة المطحونة والسكر على هريس الدجاج عند التقديم لإضافة مذاق رائع، وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل الهريس الكويتي بالدجاج.

المكوناتطريقة التحضير