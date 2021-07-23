كيفية اتباع رجيم الماء للتخسيس وإنقاص الوزن في أقل من الأسبوع

رجيم الماء للتخسيس 4 كيلو في 5 أيام، يعتمد رجيم الماء بشكل أساسي على تناول كميات كبيرة من الماء فقط، والتوقف عن تناول أية مشروبات أخرى أو تناول الأطعمة المختلفة، يستمر هذا النوع من الرجيم رجيم الماء إلى بضعة أيام، كما أوضح الأطباء المتخصصين إن فترة رجيم الماء قد تتراوح ما بين 24 ساعة وحتى 72 ساعة، وقد حدد الأطباء ثلاثة أيام لاتباع رجيم الماء كحد أقصى، كما ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض والمشاكل الصحية نتيجة السمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول إلي اللجوء إلى اتباع هذا النوع من الرجيم، حيث أنه يجعل الجسم يحصل على الطافة اللازمة له من خلال حرق الدهون الزائدة والمتراكمة في الجسم، وبالتالي يفقد الجسم الوزن الزائد بشكل تدريجي، ولكن لا ينصح باتباع هذا النوع من الرجيم لفترات طويلة، حتى لا ينقص السعرات الحرارية والكربوهيدرات الموجودة في الجسم لفترات طويلة، مما يجعله قد يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم ونقص السكر في الدم نتيجة لنقص الكربوهيدرات.

كيفية اتباع رجيم الماء (ينقسم رجيم الماء إلي مرحلتين)

المرحلة الأولى من رجيم الماء: هي فترة تتراوح ما بين 24 إلي 72 ساعة وذلك باتباع بعض النصائح الهامة أثناء فترة الرجيم وهي كالآتي:

الابتعاد عن شرب أو تناول أشياء أخرى إلى جانب الماء.

تناول ما يتراوح من لتر إلي 3 لتر من الماء على مدار اليوم.

عدم الاستمرار في رجيم الماء لمدة تزيد عن 72 ساعة دون إشراف من الطبيب، وذلك حتى تتجنب حدوث أي مشاكل صحية.

ألا تقوم بأعمال شاقة أو قيادة السيارة أثناء اتباع رجيم الماء تجنبا للشعور بالضعف والدوار.

المرحلة الثانية مرحلة ما بعد رجيم الماء: يجب اتباع نظام غذائي صحي بعد رجيم الماء، من خلال اتباع التالي:

ألا تتناول الوجبات الغذائية الكبيرة بعد الرجيم، لأنها قد تتسبب في الشعور بعدم الارتياح.

تناول وجبة فطار صغيرة بجانب العصير فقط.

تستمر تلك المرحلة ما بعد الرجيم نفس الوقت الذي استمرت فيه مرحلة الرجيم نفسها، مثال للتوضيح الأشخاص الذين قاموا عمل الرجيم وفقا للفترة المحددة للرجيم لمدة يوم فقط فإن فترة ما بعد الرجيم تستمر ليوم واحد فقط، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين استمروا في رجيم الماء لمدة ثلاث أيام، فهم سيستغرقون وقت أكبر لمدة ثلاثة أيام في تناول الوجبات الصغيرة قبل تناول الوجبات الأكبر، من أجل الشعور بالراحة عند تناولها.