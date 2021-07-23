طريقة عمل المقلقل السعودي في المنزل بالخطوات السهلة والسريعة

طريقة عمل المقلقل السعودي من الوصفات الشهية التي يكثر البحث عنها خلال أيام عيد الأضحى المبارك كونها من الوصفات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة سواء باللحم أو اللحم والكبدة معاً، وتحضرها الكثير من ربات البيوت كونها وصفة متكاملة لاحتوائها على كل من العناصر الغذائية المهمة حيث يضاف إليها أنواع مختلفة من الخضروات.

طريقة عمل المقلقل السعودي

يحضر المقلق السعودي في أيام عيد الأضحى وذلك لأنه يحتوي على اللحم كمكون أساسي، كما أنه يتميز بطعم شهي ولذيذ وإليكم طرق تحضيره المختلفة.

بصلة.

نصف كيلو من مكعبات اللحم الصغيرة.

ثوم مفروم.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملح.

فلفل وكمون على حسب الرغبة.

عصير ليمون.

3 ملاعق من معجون الطماطم، أو مقدار 3 ملاعق من مبشور الطماطم.

فلفل رومي ألوان (أحمر، أصفر، أخضر).

ملعقة من السمنة.

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها كل من الزيت والسمن.

نضع مكعبات اللحم في المقلاة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها.

نضيف شرائح البصل والثوم المفروم على اللحم مع التقليب إلى أن يتغير لون البصل.

قومي بإضافة معجون الطماطم ومكعبات الفلفل الألوان واستمري في التقليب.

قومي بإضافة كل من الملح والتوابل وعصير الليمون.

غطي الإناء واتركيه على النار حتى تمام النضج أي لمدة 15 دقيقة.

يوضع في طبق ساخن ويكون جاهز للتقديم.

كيلو من مكعبات اللحم الضاني.

كيلو من مكعبات الكبدة.

2 ملعقة من السمن.

ثوم مفروم.

مقدار 4 بصلات.

4 ثمرات من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقتين من البهارات.

2 كوب ونصف من الماء.

4 ملاعق من صلصة الطماطم.

4 ثمرات من الطماطم مقطعة إلى شرائح.

في أناء نظيف على النار نضع كل من السمنة، البصل والثوم مع التقليب إلى أن يتغير لون البصل.

نضيف كل من الكبدة واللحم مع التقليب على كل الجوانب حتى يتغير لون اللحم.

قومي بإضافة كل من شرائح الفلفل والطماطم إلى اللحم مع التقليب.

يتم إضافة الملح، الفلفل والبهارات إلى اللحم والكبدة.

بعدها يتم إضافة الماء ومعجون الطماطم ويغطي الإناء.

تترك المكونات على نار متوسطة حتى تمام النضج أي لمدة 30 دقيقة ومن بعدها تكون جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد تعرفنا خلال هذه السطور على طريقة عمل المقلقل السعودي بأكثر من طريقة.

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