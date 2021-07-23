الآيس كريم بنكهات رائعة مختلفة سهل وسريع التحضير في المنزل

الآيس كريم من أكثر أنواع التحلية المحببة للصغار والكبار، وخاصة في فصل الصيف مع إرتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تناول المثلجات، فهو يساعد على الترطيب والشعور بالإنتعاش، كما أنه مفيد للجسم لما تحتويه مكوناته من قيمة غذائية وفيتامينات ومعادن، ويمكن تقديمه بنكهات متعددة ووصفات مختلفة، والإستغناء عن المنتجات الجاهزة واستبدالها بتلك التي يتم تحضيرها بمكونات صحية وطبيعية في المنزل، ومن أشهر نكهات الآيس كريم المانجا والفراولة والشوكولاته والفانيليا، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة سهل وسريع التحضير.

مكونات الآيس كريم

يتم تحضيره بكريمة الخفق السائلة والحليب المحلى المكثف وهما أساس صنع الآيس كريم، ويمكن استخدام الكريم شانتيه البودرة بدلاً من كريمة الخفق، ويتم إعداده بالمقادير التالية:-

2كوب كريم خفق.

2 كوب إلاربع حليب محلى مكثف.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضيرالآيس كريم

سوف نقدم طريقة تحضيرالآيس كريم بمكونات بسيطة وخطوات سريعة كالتالي:-

نخفق 2 كوب من كريمة الخفق السائلة بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام متماسك، نضيف 2 كوب إلاربع من الحليب المحلى المكثف ثم الفانيليا،ونخلط المكونات بالمضرب الكهربي لمدة دقيقتين. سوف نحصل على خليط متماسك هو أساس صنع الأيس كريم.

نكهة الشوكولاته

نأخذ كوب كبير من الخليط ثم نضيف ملعقة من الكاكاو الخام أو النوتيلا حسب الرغبة.

ونحرك المكونات بالملعقة حتى تمتزج مع بعضها ثم ندخلها المجمد لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تتماسك.

يتم خلط كوب من الفراولة بالهاند بلندر بدون ماء.

وتضاف الفراولة على كوب كبير من الخليط مع التقليب الجيد حتى تتجانس، ثم ندخلها المجمد لمدة ثلاث ساعات .

نخلط كوب من المانجا بالهاند بلندر بدون إضافة ماء.

ثم نضيف المانجا على كوب من الخليط السابق تحضيره مع التقليب.

بعد ذلك ندخل المكونات إلى المجمد حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

نكهة الكراميل

نضع نصف كوب من صوص الكراميل البارد على كوب من الخليط السابق مع التقليب الجيد.

ثم ندخل المكونات إلى المجمد حتى التماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

نكهة الفراولةنكهة المانجا