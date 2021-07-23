طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري بالفرن

طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري الشهية، سنتعرف عليها معا من خلال خطوات بسيطة مفصلة سهلة يمكن اعتبارها وجبة جانبية من أكلات مشبعة التي تمنح الشعور والإحساس بالشبع، ويمكن تناولها لكل من الكبار والصغار على حد سواء، وتحتوي بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري على كثير من فوائد غذائية التي تطمح كل أم في توفيرها لأولادها، وسنتعرف معكم على طريقة مفصلة في سطور مختصرة من مكونات وخطوات عمل بطاطس مشوية بالروز ماري الذهبية مثل مقلية تماما ولكن مشوية بطريقة صحية تناسب جميع الاوقات لتناول الطعام. طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري نصف كيلو من بطاطس كبيرة حجم. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من روز ماري مفروم ناعم جدا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات بطاطس مشوية سريعة أولا سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، خلال تجهيز البطاطس المشوية بمكوناتها تكون قد تم تسخين الفرن.

في وعاء كبير الحجم يملأ بالماء وضعي فيه بطاطس واتركيها منقوعة في الماء لمدة 10 دقائق فقط، ويكون ماء بارد.

ثم أخرجي البطاطس من ماء بعد نقعها ثم قومي بتقشيرها وقطعيها إلى حلقات أو مكعبات على حسب رغبتك وتكون بحجم متوسط.

ثم ضعي البطاطس في وعاء وضعي عليها مسحوق الروز ماري مع ملح وزيت الزيتون وتقلب كافة مكونات مع بعضها حتى تكون متجانسة تماما.

ثم قومي بإحضار صينية فرن وقومي بتبطينها من خلال وضع عليها ورق زبدة مخصص الطعام، وافردي عليه مكعبات بطاطس المتبلة بالتتبيلة السابقة.

ادخلي الصينية إلى الفرن وتكون على درجة حرارة 180 درجة مئوية كما ذكرنا من قبل، وتترك الصينية داخلة لمدة من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، وتكون قد نضجت مكعبات بطاطس بشكل جيد. مكونات بطاطس حلقات مشوية بخلطة الثوم يتم تحضير بطاطس مشوية بخلطة الثوم في الفرن. نحتاج إلى كيلو من بطاطس كبيرة حجم مقطعة إلى أنصاف. ملح ملعقة صغيرة. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 3 أعواد من روز ماري منزوع من الأوراق. عدد 2 فص ثوم كبير مفروم ناعم جدا. طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماريخطوات بطاطس مشوية سريعةمكونات بطاطس حلقات مشوية بخلطة الثوم الوسوم

طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري الشهية، سنتعرف عليها معا من خلال خطوات بسيطة مفصلة سهلة يمكن اعتبارها وجبة جانبية من أكلات مشبعة التي تمنح الشعور والإحساس بالشبع، ويمكن تناولها لكل من الكبار والصغار على حد سواء، وتحتوي بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري على كثير من فوائد غذائية التي تطمح كل أم في توفيرها لأولادها، وسنتعرف معكم على طريقة مفصلة في سطور مختصرة من مكونات وخطوات عمل بطاطس مشوية بالروز ماري الذهبية مثل مقلية تماما ولكن مشوية بطريقة صحية تناسب جميع الاوقات لتناول الطعام. طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماري نصف كيلو من بطاطس كبيرة حجم. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من روز ماري مفروم ناعم جدا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات بطاطس مشوية سريعة أولا سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، خلال تجهيز البطاطس المشوية بمكوناتها تكون قد تم تسخين الفرن.

في وعاء كبير الحجم يملأ بالماء وضعي فيه بطاطس واتركيها منقوعة في الماء لمدة 10 دقائق فقط، ويكون ماء بارد.

ثم أخرجي البطاطس من ماء بعد نقعها ثم قومي بتقشيرها وقطعيها إلى حلقات أو مكعبات على حسب رغبتك وتكون بحجم متوسط.

ثم ضعي البطاطس في وعاء وضعي عليها مسحوق الروز ماري مع ملح وزيت الزيتون وتقلب كافة مكونات مع بعضها حتى تكون متجانسة تماما.

ثم قومي بإحضار صينية فرن وقومي بتبطينها من خلال وضع عليها ورق زبدة مخصص الطعام، وافردي عليه مكعبات بطاطس المتبلة بالتتبيلة السابقة.

ادخلي الصينية إلى الفرن وتكون على درجة حرارة 180 درجة مئوية كما ذكرنا من قبل، وتترك الصينية داخلة لمدة من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، وتكون قد نضجت مكعبات بطاطس بشكل جيد. مكونات بطاطس حلقات مشوية بخلطة الثوم يتم تحضير بطاطس مشوية بخلطة الثوم في الفرن. نحتاج إلى كيلو من بطاطس كبيرة حجم مقطعة إلى أنصاف. ملح ملعقة صغيرة. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 3 أعواد من روز ماري منزوع من الأوراق. عدد 2 فص ثوم كبير مفروم ناعم جدا. طريقة عمل بطاطس مشوية بخلطة الروز ماريخطوات بطاطس مشوية سريعةمكونات بطاطس حلقات مشوية بخلطة الثوم

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