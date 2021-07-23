عمل برجر اللحم في البيت بكل أسراره وتكاته زي المطاعم بالظبط ومكونات بسيطة متوفرة بالبيت

عمل برجر اللحم في البيت بكل أسراره وتكاته زي المطاعم بالظبط ومكونات بسيطة، برجر اللحم المفروم من الأكلات الجاهزة التي يقبل عليها الكثيرون وعلى مستوى العالم تنتشر المطاعم التي تقدم مثل هذه الوجبات وهناك أنواع كثيرة من البرجر يتم صنعها وسيدة المنزل تفضل أفضل أنواع الأطعمة وأجودها حرصا على صحة وسلامة أطفالها ونحن في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل برجر اللحم المفروم بطريقة سهل وبسيطة في المنزل.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

جبنة شيدر مبشورة.

ملح وفلفل أسود بصل شرائح.

كاتشب.

مايونيز.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

عيش كايزر.

خس.

نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود ونقوم بعملية العجن للحم المفروم حتى يختلط الملح والفلفل مع اللحم. ثم نقوم بتشكيل اللحم المفروم إلى كرات متوسطة الحجم ونضغط عليها لتصبح على شكل دائري. نحضر الشواية الكهربية ونجعل درجة الحرارة فيها 200 درجة مئوية ( يمكن استخدام شواية الفحم). ثم نقوم بوضع قطع البرجر على الشواية لمدة 5 دقائق ونقوم بتقليبها على الوجهين. بعد تمام نضج البرجر نقوم بوضع الجبنة الشيدر المبشورة على البرجر وهو ساخن وننظر ذوبان الجبنة. نحضر العيش الكايزر ونضع به البرجر وفوق البرجر نقوم بوضع الخس وشرائح الطماطم والكاتشب والمايونيز. يتم تقديم البرجر وهو ساخن وبالهناء والشفاء.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الخلطة الخاصة بالبرجر من ماجى.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الأسود مقدار نصف ملعقة.

كاتشب + خس + مايونيز.

نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم مع البقسماط والفلفل والملح والبابريكا + خلطة البرجر. ثم نقوم بعجن كل المكونات باليد لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نقوم بعمل كرات متوسطة الحجم من الحم المفروم وباستخدام مكبس البرجر يتم عملها على شكل أقراص دائرية الشكل. ثم نحضر الجريل ونمسحها بالزيت ونقوم بشواء البرجر عليها ونقلب القطعة على الوجهين. بعد نضج البرجر نقوم بإحضار الخبز الكايزر ونضع به البرجر ونضع على البرجر الخس والمايونيز وشرائح الطماطم والكاتشب ويمكن إضافة الجبن الشيدر المبشور قبل كل ذلك. ثم يقدم البرجر وهو ساخن مع بطاطس مقلية أو شيبسى.

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