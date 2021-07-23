طريقة عمل كيكة القشطة القطنية والهشة

كيكة القشطة ، تعد من أفضل وصفات وطرق عمل الكيك الرائعة التي تجعل الكيك هش بشكل كبير ومثالي مثل الكيك الإسفنجي. وطريقة عمل كيك اليوم معتمدة بشكل أساسي على القشطة والتي تضفي طعم ولون رائع للكيك، وتجعله شهي بشكل لا يوصف. فيعمل القشط على زيادة القيمة الغذائية للكيك وزيادة قوامه بشكل ملحوظ وارتفاعه ليكون مشابه للكيك الإسفنجي بالضبط، واليوم سنستعرض معكم تفاصيل عمل كيك القشطة الرائع والمحبب للصغار والكبار، ويمكنكم استخدام أي طريقة أخرى من أجل تزيينه من الخارج بعد أن يبرد، سواء بوضع بعض قطع الشيكولاتة عليه، أو بوضع الشيكولاته المذابة، أو السكر البودر والفرمسيان. العديد من الطرق المختلفة بحسب ما تحبون يمكنكم استخدامها لتزيين الكيك بشكل مميز.

مقادير كيكة القشطة

تلزم بعض المقادير الأساسية لعمل كيكة اليوم، وهي المقادير الرئيسية الخاصة بالوصفة. ويمكنكم إضافة ما تفضلونه لتزيين الكيك بحسب طريقتكم الخاصة، ولعمل كيكة اليوم نحتاج إلى.

ثلاث أكواب من الدقيق

6حبات من البيض

ثلاث أكواب من السكر

كوب من القشطة

كوب ونصف من الزبد بدرجة حرارة الغرفة

ربع ملعقة صغيرة ملح

كيس بيكينج بودر ويعادل ملعقة صغيرة مملوءة.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة فانيليا سائلة

بشر ليمون بمقدار ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة من عطر اللوز

طريقة عمل كيك القشطة

كل ما علينا فعله في البداية هو تحضير قالب كبير لعمل الكيك ويفضل القالب ذو الفتحة من الوسط. نقوم بدهن القالب بالزبد ورشة بالقليل من الدقيق وتركه جانبا إلى أن نضع به الكيك للدخول إلى الفرن.

في وعاء عميق نقوم بإضافة السكر والزبد، ومن ثم نوم بخفقهم معا بشكل سريع حتى نحصل على قوام متجانس ولون فاتح، ومن ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخري مع إستمرار خفق المزيج بالمضرب الكهربائي على السرعة المتوسطة. ونقوم بإضافة الفانيليا السائلة، والليمون وعطر اللوز. ونضرب إلى أن يمتزج الخليط جيدا.

نقوم بعدها بإضافة المكونات الجافة مع ضرورة نخل الدقيق قبل إضافته، وبعدها نضع القشطة في النهاية ونمزجها جيدا ونضعها بالقالب وفي الفرن على 170 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، ويجب اختبارها بعود من أعواد الخشب الرفيعة للتأكد من نضج الكيك بعد مضي الوقت المطلوب.