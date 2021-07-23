طريقة فطيرة بطاطس شهية بالفرن مثل كبرى مطاعم والمحلات

خطوات عمل فطيرة بطاطس شهية من مطبخك مثل مطاعم الكبرى، حيث تعد من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن أن تعد في منزل بسهولة ويفضلها الكبار والصغار لأنها من وجبات شهية التي تحضر على مائدة الغداء وتتميز بقيمتها الغذائية المرتفعة إلى جانب سرعة تحضيرها وجعلها وجبة مناسبة جدا للمرأة العاملة حيث إنها سريعة تجهيز خاصة في تناول وجبة الغداء تابعوا معنا وصفة سهلة في خطوات بسيطة سريعة.

طريقة عمل فطيرة بطاطس مقلية للمرأة العاملة

تحضر فطيرة البطاطس محشوه باللحم، عن طريق اتباع مجموعة من خطوات سهلة سنوضحها لكم في سطور التالية.

نحتاج إلى 800 جرام من بطاطس مسلوقة مهروسة. مع 500 جرام من اللحم البقري المفروم. مع 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. مع ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم ناعم. 30 ملئ من زيت النباتي المفضل لديك. عدد 2 بصلة متوسطة حجم تقطع إلى مكعبات صغيرة. 200 جرام من جزر مقطع إلى مكعبات صغيرة. عدد 4 فص ثوم مهروس. عدد 115 جرام من لحم مقدد مفروم. عدد 3/4 كوب من كريمة الطهي. كوب ونصف من الجبن شيدر مبشور. عدد 3 ملاعق كبيرة من زبدة. ملح وفلفل أسود ملعقة صغيرة. نصف ملعقة صغيرة جوزة طيب.

يتم وضع بصل وجزر المقطع داخل زيت الساخن مع تقليب مستمر حتى يذبل تماما ثم يضاف عليه الثوم وتقلب كل مكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم يضاف لها اللحم المفروم مع اللحم المقدد وتقلب كل المكونات مع اللحم حتى تتجانس تماما بشكل جيد، ثم يضاف عليها البقدونس مع صلصة الطماطم وتطهى لمدة 2 دقيقة.

ثم يضاف عليه كل من الملح والفلفل الأسود ويترك الخليط على النار مع تقليب المستمر حتى تتجانس كل مكونات مع بعضها.

تمزج البطاطس التي تم هرسها مع كريمة الطبخ ويضاف عليها حوزة الطيب المبشورة، حتى يتم الحصول على خليط متجانس تماما، ثم يدهن صينية الفرن بالقليل من الزبدة ويوزع عليها طبقة بطاطس المهروسة وعليها طبقة اللحم وعليها طبقة أخرى من البطاطس.

ثم يوزع الجبن شيدر على طبقة بطاطس الأخيرة مع مراعاة أن يتم توزيع الجبن على نحو متساوي في كل أجزاء بطاطس.

ثم تدخل الصينية بطاطس الفرن وهو ساخن على حرارة عالية 220 مئوية، وتترك داخله لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي على الوجه.

ثم تخرج من الفرن وتقطع وتقدم في أطباق تقديم، وهي ساخنة مع سلطة خضراء.

خطوات عمل فطيرة بطاطس سهلة وسريعة