تخلص فوراً الكرش والأرداف بوصفات رائعة للتخسيس وحرق الدهون

يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات طبيعية من أجل تخسيس الكرش والأرداف، وتحويل أجسامهم إلى ماكينة لحرق الدهون، وسنوضح في هذا المقال أفضل الوصفات والمشروبات الطبيعية التي تساعد في تخسيس الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

يمكنك استخدام وصفات لتحسين معدل الأيض وبالتالي فإنها تساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي وتحسين الهضم، وهذا سيؤدي إلى فقد الوزن الزائد بالجسم، ومن أهم هذه الوصفات وصفة الجريب فروت والرمان، والتي تتكون من نصف كوب رمان، ونصف كوب جريب فروت، وملعقة صغيرة من العسل العضوي، والقليل من الملح، قومي بوضع الجريب فروت والرمان في الخلاط، واخلطيهم جيداً واسكيبيها في كوب، ثم أضيفي العسل ورشة ملح، قومي بتقليبهم جيداً.

وصفات لتخسيس الكرش والأرداف

يعتبر مشروب القرفة والليمون من أفضل المشروبات التي تستخدم في تخسيس الكرش والأرداف، ومكونات هذه الوصفة هي كوب من الأناناس ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني، وملعقتان من عصير الليمون، ورشة ملح أسود، ضع الأناناس في الخلاط واخلطيهم جيداً، ثم اسكبي الأناناس في كوب، وأضيفي مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود، ويقلب هذا المشروب جيداً ثم يشرب ليساعد في تقليل الوزن، حيث يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو عبارة عن مجموعه من الأنزيمات التي تساعد على الهضم، بالإضافة إلى أنها تحد من الالتهابات، وتمنع تجلط الدم، وتساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، كما تساعد على كبح الشهية، ويساعد الليمون على تعزيز المناعة.

يستخدم مشروب الزنجبيل والكمون في تخسيس الكرش والأرداف، ومكونات هذه الوصفة هي 1 بوصة من جذر الزنجبيل وكوب ماء بارد ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، وتطبق هذه الوصفة من خلال تقطيع الزنجبيل ووضعها في الخلاط ثم يتم إضافة الماء البارد، وعصير الليمون ومسحوق الكمون، ثم يخلط جيداً قبل الشرب، حيث يحتوي الزنجبيل على مركب نشط يسمى gingerol ، والذي بدوره يساعد في منع مشاكل الأمعاء المختلفة مثل الإسهال واضطراب المعدة ومتلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى أنه يساعد في تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي، أما الليمون فإنه يحتوي على فيتامين سي، وبالتالي فإنه يقوم بتعزيز المناعة.