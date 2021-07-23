إزالة الشعر بالفازلين بدون الم وبالاخص الاماكن الداكنة الحساسة في دقائق

إزالة شعر العانة بالفازلين، يحب الإشارة أن هناك العديد من النساء الذي تبحث بشكل كبير عن الطرق المختلفة التي يمكنها من خلالها إزالة الشعر من الجسم كله بدون اي مواد صناعية قد تسبب العديد من الامور الضارة بالنسبة لجميع السيدات، أولا قد تسبب المواد الصناعية في سواد الأماكن الحساسة، إلى جانب ذلك يعطي شعر الجسم ننظر غير مستحب تماما لجميع السيدات التي تسبب رائحة كريهة للغاية، كما قد يسبب لها الاحراج، كما تلجأ العديد من النساء إلى عمل جلسات الليزر التي تدفع السيدات فيها مبالغ عالية للغاية مقارنة بالوصفات الطبيعية التي لا تكلف الكثير من المبالغ المالية . وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة: نصف ملعقة كبيرة من الفازلين الاصلي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل .

٢ ملعقة كبيرة مسحوق الكركم .

٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص . خطوات عمل الوصفة أولا قوموا بوضع جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ماعدا الفازلين في وعاء عميق تقوموا بخلط جميع المكونات جيدا حتى يصبح متجانسا ً.

ثم قومي بإضافة الفازلين مرة أخرى إلى الوعاء السابق ثم قوموا بخلط جميع المكونات مع بعضها مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها، حتى يصبح قوام كريمي .

قومي بوضع الخليط على الشعر الذي ترغبين في التخلص منه ثم قومي بنوته عكس اتجاه نمو الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق .

بعد انتهاء هذه المدة قومي بنزع الخليط عكس اتجاه الشعر .

اشطفي المنطقة جيدا بالماء البارد .

ثم رطبيها جيدا بمرطب للبشرة .

قومي بتكرر هذه الوصفة مرتين على الأقل أسبوعيا حتى يتم الحصول على نتيجة فورية . وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر خطوات عمل الوصفةوصفة السكر والليمون لإزالة الشعر مكونات الوصفة: ملعقتين سكر أبيض ناعم .

ربع كوب ماء .

عصير نصف ليمونة . طريقة اعداد الوصفة اخلطي جميع المكونات مع بعضها جيدا في وعاء عميق وقومي بخلط الخليط جيدا ثم قومي برفع الخليط على نار هادئة .

اتركي الخليط على النار حتى يغلي مرتين .

عندم يتحول لون الخليط إلى اللون الذهبي قومي بتهدئة النار .

اغلقي النار عندم يصبح الخليط سميك .

اتركي الخليط جانباً حتى يصبح بارد تماما .

افردي الخليط على الشعر الذي ترغبين في التخلص منه عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بنزعه عكس الاتجاه .

بعد التخلص من كل الشعر قومي بغسل المنطقة بالماء البارد .

ثم قومي بوضع المرطب المناسب لبشرتك . طريقة اعداد الوصفة الوسوم

إزالة شعر العانة بالفازلين، يحب الإشارة أن هناك العديد من النساء الذي تبحث بشكل كبير عن الطرق المختلفة التي يمكنها من خلالها إزالة الشعر من الجسم كله بدون اي مواد صناعية قد تسبب العديد من الامور الضارة بالنسبة لجميع السيدات، أولا قد تسبب المواد الصناعية في سواد الأماكن الحساسة، إلى جانب ذلك يعطي شعر الجسم ننظر غير مستحب تماما لجميع السيدات التي تسبب رائحة كريهة للغاية، كما قد يسبب لها الاحراج، كما تلجأ العديد من النساء إلى عمل جلسات الليزر التي تدفع السيدات فيها مبالغ عالية للغاية مقارنة بالوصفات الطبيعية التي لا تكلف الكثير من المبالغ المالية . وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة: نصف ملعقة كبيرة من الفازلين الاصلي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل .

٢ ملعقة كبيرة مسحوق الكركم .

٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص . خطوات عمل الوصفة أولا قوموا بوضع جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ماعدا الفازلين في وعاء عميق تقوموا بخلط جميع المكونات جيدا حتى يصبح متجانسا ً.

ثم قومي بإضافة الفازلين مرة أخرى إلى الوعاء السابق ثم قوموا بخلط جميع المكونات مع بعضها مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها، حتى يصبح قوام كريمي .

قومي بوضع الخليط على الشعر الذي ترغبين في التخلص منه ثم قومي بنوته عكس اتجاه نمو الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق .

بعد انتهاء هذه المدة قومي بنزع الخليط عكس اتجاه الشعر .

اشطفي المنطقة جيدا بالماء البارد .

ثم رطبيها جيدا بمرطب للبشرة .

قومي بتكرر هذه الوصفة مرتين على الأقل أسبوعيا حتى يتم الحصول على نتيجة فورية . وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر خطوات عمل الوصفةوصفة السكر والليمون لإزالة الشعر مكونات الوصفة: ملعقتين سكر أبيض ناعم .

ربع كوب ماء .

عصير نصف ليمونة . طريقة اعداد الوصفة اخلطي جميع المكونات مع بعضها جيدا في وعاء عميق وقومي بخلط الخليط جيدا ثم قومي برفع الخليط على نار هادئة .

اتركي الخليط على النار حتى يغلي مرتين .

عندم يتحول لون الخليط إلى اللون الذهبي قومي بتهدئة النار .

اغلقي النار عندم يصبح الخليط سميك .

اتركي الخليط جانباً حتى يصبح بارد تماما .

افردي الخليط على الشعر الذي ترغبين في التخلص منه عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بنزعه عكس الاتجاه .

بعد التخلص من كل الشعر قومي بغسل المنطقة بالماء البارد .

ثم قومي بوضع المرطب المناسب لبشرتك . طريقة اعداد الوصفة

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