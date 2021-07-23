طريقة عمل الفتة باللحمة الضاني بالطشه المظبوطة

يمكن استخدام طريقة عمل الفتة باللحمة المصرية التي لها مذاق مميز وخاص وذو نكهة طيبة، فهي من أكثر الوجبات المصرية المعروفة بل والشهيرة التي تناسب جميع المناسبات وهذه الوصفة تتكون من مكونات منزلية وغير مكلفة وتعطي نتيجة مضمونة مثل المطاعم.

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

يمكن عمل هذه الطريقة بأسهل المكونات وأبسط الخطوات التي تعطي نتيجة مرموقة، وتقوم بتحضير أهم الخطوات والمقادير البسيطة ومنها.

المقادير:

نصف كيلو من اللحم الضاني

ربع كيلو أرز بسمتي أو مصري حسب المتاح.

قطع من الخبز المحمص.

شرائح من البصل.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين زبدة أو سمنة.

ربع كوب خل أبيض.

حبتان من الهيل.

رشة ملح.

رشة فلفل.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة سمنة.

رشة صغيرة قرفة.

رشة ملح وفلفل.



نضع في وعاء عميق الماء ونتركه على النار حتى تمام الغليان، وبعدها نضع اللحم والملح والفلفل والبصل ونقلب ونتركه على النار حتى تنضج.

نضيف الهيل قبل نزعها من على النار بدقائق وبعدها نتركها جانبًا.

بقدر أخر نضع السمنة حتى تسخن ونضيف إليها مقدار الأرز ونقوم بالتحريك، وبعدها نضيف إليها مرقة اللحمة ونزيد من درجة حرارة النار وعند الغليان نقوم بتهدئة النار.

في طبق واسع نضع الخبز المحمص.

من الخطوات المتبعة أيضًا هو وضع الثوم والسمنة في مقلاة على النار حتى يصير باللون الذهبي.

نضع الخل على الثوم السابق ونت كه حتى يغلي ومسمي عليه مرقة اللحم، وأخيراً نضع هذا الخليط فوق الحيز المحمص.

وعند حضور الغداء يتم وضع الأرز فوق هذا الخليط السابق.

في قدر صغير نضع السمنة حتى تسخن ونضيف إليها الثوم إلا أن يصير ذهبي اللون، وبعد يتم إضافة صلصة الطماطم وعصير الطماطم.

نترك الخليط حتى تمام الغليان ونضيف إليه القرفة والملح والفلفل وكوب من مرقة اللحمة وتركها حتى تأخذ القدر الكافي من التسبيك.

توضع بنفس الطبقة الموجود به الفتة، ويتم رص قطع اللحمة عليها ولكن بعد تحمير اللحمة ويقدم ساخن.

بذلك يكون تم عرض أبسط وأهم الخطوات لمعرفة طريقة عمل الفتة باللحمة بطعم مميز ونكهة طيبة

مقادير الصوصطريقة التحضير: