الريش المشوية علي الفحم مثل الحاتي وسر تتبيله الريش بطريقة المطاعم

الريش المشوية هي من الوجبات المفضلة لدي الجميع، وهي من أشهر الأكلات التي تحرص العديد من السيدات من إعدادها في المنزل خاصة في عيد الأضحى المبارك، وتختلف طرق لعداد الريش فمنهم من يفضل صنع اللحم المشوي عل الفحم أو في صينية وطريقة تتبيل اللحم هو ما يكسبها المذاق الشهي و الطعم المميز، ومن خلال المقال يمكننا التعرف علي طرق تتبيل الريش لإعداد احلي الأطباق المميزة لعائلتك خلال العيد.

الريش المشوية علي الفحم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك،أما عن مكونات فهي كالتالي:

كيلو من الريش الضاني أو البتلو.

2 بصلة مفرومة ناعم ويتم تصفيتها جيداً حتي لا يحترق اللحم علي النار.

عدد 2 طماطم مضروبة في الخلاط ومصفاه.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من كلاً من الفلفل الأسود والكمون.

عصير ليمونه.

2 ملقة من الصويا صوص.

نصف ملعقة من الروز ماري.

قليل من الثوم البودر.

نصف ملعقة من كبابة صينيي أو حبق مطحون.

ملعقة من الزيت.

طريقة التحضير

في إناء عميق يوضع اللحم وعلية عصير الطماطم والبصل المصفي.

يتم وضع جميع المكونات السابق ذكرها علي اللحم ويتم مزج المكونات جيداً مع اللحم.

تترك المكونات من الليل حتي الصباح علي أن تكون اقل مدة للتتبيل 8 ساعات.

يتم تجهيز الفحم في الشوية وبعد أن يطفئ نار الفحم يتم رص الريش علي الشواية.

يمكن استخدام الجريل الكهربائي.

يتم تقليب الريش بين الحين و الأخر حتي ينضج بشكل جيد من كل الجهات.

الريش المشوية علي طريقة سالي فؤاد

كيلو من اللحم الضاني قليل الدسم يمكن إزاله الدهون الزائدة.

عصير ليمون.

ملعقة من الخل.

زيت عباد الشمس أو زيت زيتون.

ملعقو من الكزبرة البودر.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الريحان البودر.

رشة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

بقدونس مفروم سويت اند ساور صوص.

ملعقة من الصويا صوص.

عسل اسود.

طريقة التحضير