طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة الموزاريلا والصلصة في 30 دقيقة مثل أفضل المطاعم الشهيرة

مكونات وطريقة عمل صينية الكفتة بالجبن الموزاريلا الرهيبة هو شيء تبحث عنه الكثير من السيدات العاشقين لفن الطبخ في جميع الدول العربية بصفة عامة وعند المصريين بصفة خاصة، حيث تعتبر وجبة الكفتة بالجبن الموزاريلا من الوجبات الشهية والتي ويحبها الكبار والصغار فهي كما يذكر الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الوجبة تدخل القلب قبل المعدة وهي دعابة تعني أن هذه الوجبة رائعة جدا، كما تعتبر وجبة الكفتة بالجبن الموزاريلا من الوجبات السريعة في التحضير وتمتلك طعم رائع ومميز وهي من الوجبات التي يجب أن تكون في قائمة الطعام الأسبوعية في المنزل بصفة مستمرة.

الجدير بالذكر بأن عندما تمتلك لحم مفروم سواء طازج أو بالثلاجة فإن أول ما يخطر في بال ربة المنزل هو تحضير البرجر أو الكفتة لذيذة لجميع أفراد العائلة وللكفتة كثير من الأشكال وطرق الطهي المختلفة، سواء كفتة بالجبن الموزاريلا أو كفتة مشوية على الفحم أو بالفرن مثل المطاعم الشهيرة والكثير من طرق عمل الكفتة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل صينية الكفتة بالجبنة الموزاريلا في المنزل بسهولة.

كيلو جرامات من اللحم المفروم الطازج أو المجمد

كوبين متوسطين من جبنة الموزاريلا المبشورة

حبة بصل كبيرة مفرومة

أربع حبات من الفلفل الأخضر

كوبين متوسطين من عصير الطماطم الطازج ( الصلصة )

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الطازج

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

ملعقة متوسطة من البابريكا

أولا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة تبلغ 200 درجة مئوية فقط قبل الاستعمال. قومي بخلط اللحم المفروم مع البقدونس والبصل المفروم جيدا في وعاء عميق ونضيف مع التقليب جيدا لمدة دقيقتين. ضعي البابريكا والكمون والملح والقرفة في الوعاء على اللحم مع العجن مرة أخرى بأصابع اليدين حتى تتجانس مكونات عجينة الكفتة جيدا مع بعضها. قومي بعمل كرات من الكفتة واتركيه مؤقتا. يتم إحضار صينية ويتم وضع كوب من عصير الطماطم بها ويتم توزيعها جيدا بالصينية. قومي بتقطيع حبات الفلفل كل حبة نصفين، ثم ضعي قطع الفلفل فوق عصير الطماطم الموجود بالصينية، يفضل دهن كل قطعة بزيت الزيتون باستخدام فرشاة الطعام. ضعي كرات الكفتة فوق الفلفل حتى تمتلئ الصينية، بعد ذلك اسكبي كوب عصير الطماطم فوق كرات الكفتة. هنا قومي بتوزيع جبن الموزاريلا المبشورة فوق الكفتة حتى يتم تغطية الصينية بها. قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج كرات الكفتة والفلفل ويذوب الجبن الموزاريلا. أخيرا يتم تقديم الكفتة في أطباق مع عيش التوست وبالهناء والشفاء.

والصلصة