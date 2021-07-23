طريقة عمل ريش مشوية والكباب الضاني علي الفحم في المنزل بابسط المكونات

ريش مشوية علي الفحم، تعد الريش المشوية من الأكلات المحببة عند الكثير من الأشخاص، وتتميز بمذاقها الرائع وسهوله تحضيرها، ولا تحتاج الي الكثير من الوقت لتحضيرها وهناك العديد من الطرق، ومع وجودنا في عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير، تبحث الكثير من السيدات عن طرق إعداد الريش والكباب الضاني، ولذلك سوف نتعرف علي افضل الطرق لتحضير الريش المشوية والكباب الضاني في المنزل.

ريش مشوية

تعتبر الريش من افضل المشويات المفضلة لدي الجميع، فهيا بنا لنتعرف افضل طرق تحضيرها، ولمعرفة تتبيل اللحم المشوي في الفرن.

مكونات التتبيلة للريش المشوية

بصل مفروم ناعم.

نصف معلقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

معلقة كبيرة من خل التفاح.

معلقة كبيرة من زيت الخضار.

ربع كوب من دبس تمر هندي.

معلقة كبيرة من السكر.

6 قطع ريش ضان.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

مكونات الخضروات:

معلقة كبيرة من زيت السمسم.

بصل مقطع مكعبات كبيرة.

معلقة زيت ذرة كبيرة.

فلفل ألوان .

جزر.

نصف كوب أناناس معلب.

ربع كوب صلصلة صوص صويا.

شرائح بصل اخضر وأوراق بقدونس للتزين.

خلط مكونات التتبيلة في وعاء عميق، وإضافة الريش.

وتركها في الثلاجة مع التتبيلة لمدة تتراوح من 4 ال 6 ساعات.

تجهيز الشواية وتسخينها جيدا.

رص قطع الريش مع تقلبيها بعر 5 دقائق.

تغطية القطع وتركها حتي تنضج.

تسخين زيت السمسم وزيت الذرة في وعاء علي نار عالية.

اضافة ألية الخضروات مع التقليب المستمر لمدة 3 دقائق.

اضافة قطع الأناناس مع السائل وصلصلة صوص الصويا الي خليط الخضروات.

تقلبيهم حتي الغليان.

عند نضج الريش يتم وضعها في خليط الخضروات مع التقليب الجيد.

وعند التقديم يزين بالبصل الأخضر وأوراق البقدونس.

كباب ضاني

المكونات:

كيلو شرائح لحم ضان.

معلقة ونصف صغير ملح.

ربع كوب من عصير الليمون.

معلقة من روز ماري جاف.

معلقة صغيرة من الفلفل.

ورق نايلون.

طريقة التحضير: