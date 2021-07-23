افضل طرق عمل كيك الشكولاتة بابسط المكونات وأسهل الطرق في المنزل

طرق عمل كيك الشكولاتة في المنزل، تعتبر كيكة الشكولاتة من اشهر الحلويات المفضلة لدي الجميع الكبار والصغار، خاصة محبي الشكولاتة، وتقدم كيكة الشكولاتة في العديد من المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد، وتختلف أنواع الكيك التي يمكن عملها وهناك العديد من الوصفات التقليدية، ولذلك لنتعرف معا علي افضل طرق عمل كيكة الشكولاتة في المنزل بأسهل الطرق وابسط المكونات. طرق عمل كيك الشكولاتة طرق عمل كيك الشكولاتة لنتعرف معا علي افضل الطرق لعمل كيك الشكولاتة بابسط المكونات ولمعرفة طريقة تحضير صوص الكيك، ويمكنك أيضا معرفة طريقة عمل كريمة الكيك. المقادير: كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

3 بيضات.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب من الزبادي.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

5 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كوب حليب.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة التحضير: احضري وعاء وقومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر، مع التقليب جيدا.

وضع الزيت في الخلاط الكهربائي مع السكر والبيض والزبادي والحليب والكاكاو والفانيليا، مع الخلط جيدا.

الاحتفاظ بكون من الخليط جانبا.

وضع الخليط السائل علي الدقيق مع التقليب بالمضرب الكهربائي او اليدوي.

إحضار صنية ودهنها بالقليل من الزيت ورشها بالقليل من الدقيق ووضع الخليط بها.

وضع الصنية بالفرن لمدة 45 دقيقة حتي تنضج، ثم إخراجها لتبرد.

اسكبي عليها كوب السائل، وتقطيعها وتقديمها بالهناء والشفاء. مقادير كيكة الشكولاتة بالصوص مقادير كيكة الشكولاتة بالصوص المقادير: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

3 بيضات.

كوب من الحليب.

2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

3 باكيت من الفانيليا (او معلقة صغيرة فانيليا سائلة).

نصف كوب من الزيت.معلقة كبيرة من البيكينج بودر (او باكيت).

رشه ملح. مقادير صوص الشكولاتة: كوب من الملح.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

معلقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

2 معلقة من الدقيق. طريق تحضير كيكة الشكولاتة بالصوص طريق تحضير كيكة الشكولاتة بالصوص طريقة تحضير الصوص: وضع السكر والحليب والدقيق والماء والكاكاو في إناء علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي الغليان.

وضع الزبدة مع الخليط والتقليب جيدا حتي تتجانس الزبدة مع الصوص.

يتم رفعه من علي النار وتركة ليبرد مع التقليب من حين لأخر قبل الاستخدام. طرق تحضير كيكة الشكولاتة: تسخين الفرن علي درجة حرارة عالية.

نخل الدقيق جيدا ووضع البيكينج بودر والكاكاو ورشه الملح علية.

وضع البيض في وعاء عميق مع الفانيليا والتقليب بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق.

اضافة السكر والحليب والزيت مع البيض مع التقليب الجيد.

وضع خليط الدقيق مع خليط البيض والتقليب بالمعلقة، حتي يتم المزج جيدا.

إحضار صنية ودهنها بالقليل من الزيت ووضع الخليط بها، ثم وضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتي تنضج.

تركها لتبرد ثم صب الصوص عليها وقطعيها لتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

طرق عمل كيك الشكولاتة في المنزل، تعتبر كيكة الشكولاتة من اشهر الحلويات المفضلة لدي الجميع الكبار والصغار، خاصة محبي الشكولاتة، وتقدم كيكة الشكولاتة في العديد من المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد، وتختلف أنواع الكيك التي يمكن عملها وهناك العديد من الوصفات التقليدية، ولذلك لنتعرف معا علي افضل طرق عمل كيكة الشكولاتة في المنزل بأسهل الطرق وابسط المكونات. طرق عمل كيك الشكولاتة طرق عمل كيك الشكولاتة لنتعرف معا علي افضل الطرق لعمل كيك الشكولاتة بابسط المكونات ولمعرفة طريقة تحضير صوص الكيك، ويمكنك أيضا معرفة طريقة عمل كريمة الكيك. المقادير: كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

3 بيضات.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب من الزبادي.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

5 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كوب حليب.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة التحضير: احضري وعاء وقومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر، مع التقليب جيدا.

وضع الزيت في الخلاط الكهربائي مع السكر والبيض والزبادي والحليب والكاكاو والفانيليا، مع الخلط جيدا.

الاحتفاظ بكون من الخليط جانبا.

وضع الخليط السائل علي الدقيق مع التقليب بالمضرب الكهربائي او اليدوي.

إحضار صنية ودهنها بالقليل من الزيت ورشها بالقليل من الدقيق ووضع الخليط بها.

وضع الصنية بالفرن لمدة 45 دقيقة حتي تنضج، ثم إخراجها لتبرد.

اسكبي عليها كوب السائل، وتقطيعها وتقديمها بالهناء والشفاء. مقادير كيكة الشكولاتة بالصوص مقادير كيكة الشكولاتة بالصوص المقادير: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

3 بيضات.

كوب من الحليب.

2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

3 باكيت من الفانيليا (او معلقة صغيرة فانيليا سائلة).

نصف كوب من الزيت.معلقة كبيرة من البيكينج بودر (او باكيت).

رشه ملح. مقادير صوص الشكولاتة: كوب من الملح.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

معلقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

2 معلقة من الدقيق. طريق تحضير كيكة الشكولاتة بالصوص طريق تحضير كيكة الشكولاتة بالصوص طريقة تحضير الصوص: وضع السكر والحليب والدقيق والماء والكاكاو في إناء علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي الغليان.

وضع الزبدة مع الخليط والتقليب جيدا حتي تتجانس الزبدة مع الصوص.

يتم رفعه من علي النار وتركة ليبرد مع التقليب من حين لأخر قبل الاستخدام. طرق تحضير كيكة الشكولاتة: تسخين الفرن علي درجة حرارة عالية.

نخل الدقيق جيدا ووضع البيكينج بودر والكاكاو ورشه الملح علية.

وضع البيض في وعاء عميق مع الفانيليا والتقليب بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق.

اضافة السكر والحليب والزيت مع البيض مع التقليب الجيد.

وضع خليط الدقيق مع خليط البيض والتقليب بالمعلقة، حتي يتم المزج جيدا.

إحضار صنية ودهنها بالقليل من الزيت ووضع الخليط بها، ثم وضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتي تنضج.

تركها لتبرد ثم صب الصوص عليها وقطعيها لتصبح جاهزة للتقديم.

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