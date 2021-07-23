نظام رجيم صحي يساعدكم في خسارة 10 كيلو جرام في أسبوع واحد فقط

هناك عدد كبير للغاية من الأفراد الذين يقومون بالبحث عن انظمة رجيم صحية تمكنهم من خسارة الكثير من الوزن في أقل وقت ممكن، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع أنظمة قاسية تمكنهم من خسارة ما يقرب من عشرة كيلو جرامات في أسبوع واحد على الأقل، فهناك نظام الكيتو، وريجيم الماء، وهناك رجيم التمر، ولكن يجب أن يتم اتباع تلك الأنظمة تحت اشراف طبيب متخصص حتى لا يتسبب في أي أضرار للجسم وصحة الانسان.

نظام رجيم صحي لخسارة الوزن في أسبوع

يعتبر رجيم الماء من أشهر الأنظمة العذائية التي اشتهرت في الفترة الأخيرة، والتي ترتكز على تناول الماء فحسب دون أية مأكولات أخرى، ولكن من الضروري أن يتم سير الرجيم تحت إشراف الطبيب، حتى لا يصاب الجسم بخلل، فمن الممكن أن يتسبب ذلك النظام في الإصابة بهبوط في الدورة الدموية، في حالة عدم تطبيقه بالشكل الصحيح.

رجيم الصيام المتقطع للتخسيس وإنقاص الوزن

يعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة الصحية التي يرشحها الأطباء لإنقاص الوزن بشكل صحي، حيث أنه يعتمد على صيام الجسم بعدد من الساعات بداية من 16 ساعة، أو صيام يوم كامل مرة واحدة في الأسبوع، مع الاستمرار في تناول الماء، والاعتماد في باقي أيام الأسبوع على الوجبات الصحية الخالية من السعرات الحرارية العالية، والابتعاد عن بعض الأكلات التي تزيد الوزن مثل المقليات والنشويات والمشروبات الغازية والأطعمة السريعة، وعند الاعتماد على هذه الخطوات سوف تلاحظون خسارة الوزن في وقت سريع بصورة طبيعية دون أي مشكلات صحية، والحصول على النتيجة المطلوبة.

نصائح عند تطبيق نظام رجيم للجسم

هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتم تطبيقها أثناء اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، ومن أبرزها تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، علي الأقل ثلاثة ليترات على مدار اليوم، كما أنه من الضروري تناول الخضروات الورقية مثل الخس والسبانخ والكابوتشا، ومن أفضل أوقات تناول الماء كوب كبير قبل الوجبات الأساسية بنصف ساعة، ومن الضروري بدء الوجبة الغذائية بطبق من السلطة الخضراء.