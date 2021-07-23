وصفة منزلية من المكونات الطبيعية لإزالة الرؤوس السوداء بشكل نهائي من البشرة

تتكون الرؤوس السوداء في البشرة نتيجة للانسداد في مسام البشرة، ويحدث ذلك الأمر بشكل كبير في البشرة الدهنية المعروف عنها أنها تقوم بإفراز الكثير من المواد الدهنية في البشرة، كما أن الزهم المنتج في البشرة يشارك بنسبة عالية في زيادة الرؤوس السوداء وهوها بشكل كبير، ومن ضمن الأسباب الأخرى التي تعزز من ظهور الرؤوس السوداء التغيرات الهرمونية التي تمر بها الفتيات من فترة المراهقة أو الحمل الولادة، كما أنه من الممكن أن يكون عرض جانبي لأحد الأدوية.

وصفة الكركم والعسل الأبيض للتخلص من الرؤوس السوداء

يحتوي الكركم على نسبة كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، مما تعمل على التقليل من المسام الموجودة في البشرة والتقليل منها، أما عن العسل الأبيض فإنه يعمل على قتل البكتريا الموجودة على الجلد، ومن الممكن تحضير تلك الوصفة التي تعرف باسم جل الكركم من خلال مزج كميات متساوية من الكركم والعسل الأبيض، على سبيل المثال ملعقة صغيرة من كل منهم، وفردها على المنطقة الموجود فيها تجمع كبير للرؤس السوداء، وتترك إلى أن تجف وبعدها تغسل جيداً بالماء.

القضاء على الرؤوس السوداء بالملح والليمون

تلك الوصفة تعمل على التخلص من البكتريا الموجودة على البشرة، ويجعل البشرة تظهر بإطلالة مشرقة وجذابة، ومن الممكن تحضير الوصفة عن طريق مزج ملعقة كبيرة من الملح البحري مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الماء، والتقليب جيداً وبعدها يستخدم على البشرة مثل السكراب.

وصفة الزبادي لإزالة الرؤوس السوداء

نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقتين كبار من اللبن الزبادي مع ملعقة دقيق شوفان كبيرة، ونصف ملعقة من زيت الزيتون كبيرة الحجم مع ملعقتين من عصير الليمون، ونقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس، ونقوم بتوزيعه على الوجه والتركيز على الأنف، ونتركه 10 دقائق ثم نغسله بالماء البارد.

ماسك النشا للرؤوس السوداء

نقوم بخلط ملعقتين من النشا مع نصف ملعقة من الخل بشكل جيد، ونوزعهم على أماكن الرؤوس السوداء، ونترك الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بإزالته جيداً بالماء الفاتر.