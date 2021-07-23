طريقة تحضير صوص الجبن السايح في المنزل مثل الجاهز تماماً لوضعه على الفارم فريتز

تعتبر الجبن من أهم المنتجات التي يتم تصنيعها من اللبن، وتعتبر غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتوي عليه اللبن، والتي تساعد في نمو الجسم وبناءه، ومن أبرزها الكالسيوم والفيتامينات والبروتين، ولذلك نجد أن صناعة الجبن منتشرة بصورة كبيرة في العديد من الدول حول العالم، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار صوص الجبن الذي يدخل في تحضير عدد كبير من الوصفات والأطباق، ويتم إضافته إلى أنواع مختلفة من ساندوتشات اللحوم والدجاج لترقيتها إلى مستوى أعلى بكثير.طريقة عمل صوص الجبن في المنزل
يتكون صوص الجبن من كوب من اللبن السائل، وملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض، وثلث كوب من الجبن الشيدر الأحمر المبشور، ورشة من الملح، في قدر على النار نقوم بمزج الحليب والدقيق جيداً إلى أن تتجانس المكونات بدون وجود أية تكتلات، وبعدها نقوم بإضافة رشة الملح مع الاستمرار في التقليب، وبشكل تدريجي نقوم بإضافة الجبن مع الاستمرار في التقليب، نجد أن المزيج تحول لونه إلى اللون الأصفر نتركه على النار حتى يغلي، ثم يرفع جانباً حتى يهدأ قليلاً ويقدم ساخن بجوار المأكولات المتعددة.
القيمة الغذائية لصوص الجبن:
يحتوي صوص الجبن على نسبة عالية من العناصر الغذائية، فالكمية السابقة تمد الجسم ب 185 سعر حراري، كما أنها تحتوي على 33 جرام من الكربوهيدرات، وجرام واحد من الدهون، و10 جرامات من البروتين.وصفة عمل الجبنة الشيدر السايحة في البيت
المكونات:
- نصف كيلو من الحليب.
- ربع جبنة شيدر أصفر مبشورة.
- ربع جبنة شيدر أحمر مبشورة.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- سمنة.
- هالبينو للتقديم.
طريقة التحضير:
- في طاسة على النار نضع السمنة، ونضيف لها الدقيق، ونقلب باستمرار لكي لا يتكتل الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الحليب إلى المكونات ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمي.
- نرفع المكونات من على النار ونضيف لها الجبنة الشيدر الأصفر والأحمر، ونضع الطاسة على النار.
- ونقلب حتى ذوبان الجبن، وبالتالي يكون الصوص جاهز للتقديم.
- يمكن توزيعه على البطاطس المقلية وتوزيع الهالبينو من الأعلى، وتقديمها بالهنا والشفا لكم.
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تعتبر الجبن من أهم المنتجات التي يتم تصنيعها من اللبن، وتعتبر غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتوي عليه اللبن، والتي تساعد في نمو الجسم وبناءه، ومن أبرزها الكالسيوم والفيتامينات والبروتين، ولذلك نجد أن صناعة الجبن منتشرة بصورة كبيرة في العديد من الدول حول العالم، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار صوص الجبن الذي يدخل في تحضير عدد كبير من الوصفات والأطباق، ويتم إضافته إلى أنواع مختلفة من ساندوتشات اللحوم والدجاج لترقيتها إلى مستوى أعلى بكثير.طريقة عمل صوص الجبن في المنزل
يتكون صوص الجبن من كوب من اللبن السائل، وملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض، وثلث كوب من الجبن الشيدر الأحمر المبشور، ورشة من الملح، في قدر على النار نقوم بمزج الحليب والدقيق جيداً إلى أن تتجانس المكونات بدون وجود أية تكتلات، وبعدها نقوم بإضافة رشة الملح مع الاستمرار في التقليب، وبشكل تدريجي نقوم بإضافة الجبن مع الاستمرار في التقليب، نجد أن المزيج تحول لونه إلى اللون الأصفر نتركه على النار حتى يغلي، ثم يرفع جانباً حتى يهدأ قليلاً ويقدم ساخن بجوار المأكولات المتعددة.
القيمة الغذائية لصوص الجبن:
يحتوي صوص الجبن على نسبة عالية من العناصر الغذائية، فالكمية السابقة تمد الجسم ب 185 سعر حراري، كما أنها تحتوي على 33 جرام من الكربوهيدرات، وجرام واحد من الدهون، و10 جرامات من البروتين.وصفة عمل الجبنة الشيدر السايحة في البيت
المكونات:
- نصف كيلو من الحليب.
- ربع جبنة شيدر أصفر مبشورة.
- ربع جبنة شيدر أحمر مبشورة.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- سمنة.
- هالبينو للتقديم.
طريقة التحضير:
- في طاسة على النار نضع السمنة، ونضيف لها الدقيق، ونقلب باستمرار لكي لا يتكتل الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الحليب إلى المكونات ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمي.
- نرفع المكونات من على النار ونضيف لها الجبنة الشيدر الأصفر والأحمر، ونضع الطاسة على النار.
- ونقلب حتى ذوبان الجبن، وبالتالي يكون الصوص جاهز للتقديم.
- يمكن توزيعه على البطاطس المقلية وتوزيع الهالبينو من الأعلى، وتقديمها بالهنا والشفا لكم.
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