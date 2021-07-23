طريقة عمل كيك البرتقال الشهية لعشاء خفيف في ليالي الشتاء الطويلة والصيف أيضاً

تتسم فترة الشتاء بالجوع الشديد، حيث أن الإحساس بالبرودة يحتاج إلى المزيد من الطاقة للتدفئة، والحصول على ذلك يتم بشكل كبير من خلال الطعام، ولذلك نقدم إليكم طريقة عمل كيك البرتقال الشهي، الذي يمنحكم الطاقة اللازمة المرغوب في الحصول عليها، كما أنه من الممكن اعتباره وجبة فطور أو عشاء خفيفة تساعدكم على الحصول على الغذاء بسعرات حرارية قليلة ونوع من الحلوى الخفيفة، ويمكن تناوله مع كوب من الحليب أو الشاي للحصول على ألذ مذاق والاستمتاع به.طريقة عمل كيك البرتقال
تتكون تلك الوصفة من كوبين من الدقيق الأبيض، وكيس من البيكنج بودر، وكوب من السكر الأبيض، وخمسة حبات من البيض الأحمر، وكوب من الزيت، ورش من الملح، وكوب من البرتقال المعصور، وملعقة كبيرة من قشور البرتقال المبشورة، ورشة من الفانيلا السائلة، يتم أولاً خفق البيض جيداً مع إضافة كل من الفانيلا والسكر والتقليب جيداً، وبعدها يضاف الزيت والعصير وبشر البرتقال والملح والتقليب مرة أخرى بالمضرب اليدوي، واخيراً نقوم بإضافة الدقيق المنخول مع البيكنج بودر التقليب، وعند امتزاج المكونات يتم إدخالها إلى فرن ساخن حتى تنضج تماماً.طريقة عمل صوص كيك البرتقال
يتكون ذلك الصوص من كوب ونصف من السكر البودر، وملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال، نصف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال، ونقطة من لون الطعام البرتقالي، يتم تقليب جميع المكونات سوياً إلى أن تتجانس جيداً وبعدها تضاف على الكيك فور خروجه من الفرن ويقدم بارد، وبالهنا والشفا لكم جميعاً.نصائح عند تحضير كيك البرتقال
للحصول على الكيك الصحي المفيد لصحة الجسم والذي لا يسبب له زيادة، يجب اتباع بعض النصائح البسيطة أثناء تحضيره في المنزل، وأهمها ما يلي:
- ينصح باستخدام الزيت النباتي في الوصفة بدلاً من الزبدة والسمنة، حيث أنه يساعد على تقليل نسبة الدهون في الكيكة.
- يمكن استعمال دقيق القمح بدلاً من الدقيق الأبيض وبالأخص لمرضى السكري.
- للحصول على فائدة كبيرة يمكنكم استخدام عصير برتقال طبيعي بكمية وفيرة في الوصفة، لأنه غني بفيتامين سي المفيد للجسم والمناعة والبشرة أيضاً.
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تتسم فترة الشتاء بالجوع الشديد، حيث أن الإحساس بالبرودة يحتاج إلى المزيد من الطاقة للتدفئة، والحصول على ذلك يتم بشكل كبير من خلال الطعام، ولذلك نقدم إليكم طريقة عمل كيك البرتقال الشهي، الذي يمنحكم الطاقة اللازمة المرغوب في الحصول عليها، كما أنه من الممكن اعتباره وجبة فطور أو عشاء خفيفة تساعدكم على الحصول على الغذاء بسعرات حرارية قليلة ونوع من الحلوى الخفيفة، ويمكن تناوله مع كوب من الحليب أو الشاي للحصول على ألذ مذاق والاستمتاع به.طريقة عمل كيك البرتقال
تتكون تلك الوصفة من كوبين من الدقيق الأبيض، وكيس من البيكنج بودر، وكوب من السكر الأبيض، وخمسة حبات من البيض الأحمر، وكوب من الزيت، ورش من الملح، وكوب من البرتقال المعصور، وملعقة كبيرة من قشور البرتقال المبشورة، ورشة من الفانيلا السائلة، يتم أولاً خفق البيض جيداً مع إضافة كل من الفانيلا والسكر والتقليب جيداً، وبعدها يضاف الزيت والعصير وبشر البرتقال والملح والتقليب مرة أخرى بالمضرب اليدوي، واخيراً نقوم بإضافة الدقيق المنخول مع البيكنج بودر التقليب، وعند امتزاج المكونات يتم إدخالها إلى فرن ساخن حتى تنضج تماماً.طريقة عمل صوص كيك البرتقال
يتكون ذلك الصوص من كوب ونصف من السكر البودر، وملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال، نصف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال، ونقطة من لون الطعام البرتقالي، يتم تقليب جميع المكونات سوياً إلى أن تتجانس جيداً وبعدها تضاف على الكيك فور خروجه من الفرن ويقدم بارد، وبالهنا والشفا لكم جميعاً.نصائح عند تحضير كيك البرتقال
للحصول على الكيك الصحي المفيد لصحة الجسم والذي لا يسبب له زيادة، يجب اتباع بعض النصائح البسيطة أثناء تحضيره في المنزل، وأهمها ما يلي:
- ينصح باستخدام الزيت النباتي في الوصفة بدلاً من الزبدة والسمنة، حيث أنه يساعد على تقليل نسبة الدهون في الكيكة.
- يمكن استعمال دقيق القمح بدلاً من الدقيق الأبيض وبالأخص لمرضى السكري.
- للحصول على فائدة كبيرة يمكنكم استخدام عصير برتقال طبيعي بكمية وفيرة في الوصفة، لأنه غني بفيتامين سي المفيد للجسم والمناعة والبشرة أيضاً.
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