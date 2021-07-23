طرق عمل اشهر المشروبات الكورية

المشروبات والاكلات الكورية او المطبخ الكوري بشكل عام بقى واحد من اشهر المطابخ اللي اخدت شهرة عالمية ، وكتير من اكلاتهم انتشرت على مستوى العالم وبقى في ناس كتير حابه تجربها ، واحنا شاركنا معاكم في موضوعات سابقة وصفات لبعض الاكلات الكورية ، النهاردة هنتعرف مع بعض على بعض المشروبات الكورية المشهورة اللي بتتقدم في معظم الكافيهات.
المشروبات الكورية:
1- مشروب جولي بونج Jolly pong:
المكونات:
1 كوباية سيريال (اي نوع مفضل).
2 معلقة كبيرة ايس كريم فانيليا.
ثلج.
1 كوباية لبن.
طريقة التحضير:
في الخلاط حطي كمية من السيريال حسب ما انتي عايزة ، وضيفي له الايس كريم الفانيليا ، وكام مكعب تلج ، وبعدها ضيفي اللبن واضربيهم مع بعض كويس ، لحد ما القوام يبقى تقيل زي السموزي ممكن تزودي اللبن حسب الرغبة لو عايزة القوام اخف ، كده المشروب يبقى جاهز ، صبيه في كوباية وحطي على الوش من فوق سيريال.
2- لاتيه الفراولة الكوري:
المكونات:
فراولة.
لبن.
سكر (حسب الرغبة).
مكعبات ثلج.
ماتشا او نسكافية او قهوة.
طريقة التحضير:
اول حاجة هنحضر الفراولة ، قطعيها قطع صغيرة ورشي عليها شوية سكر ، واطبخيها على نار هادية لحد ما الفراولة تطرى والطعم يبقى مركز زي صوص الفراولة ، بعدها ارفعيها من على النار وسيبيها تبرد.
في الكوباية حطي صوص الفراولة المركز اللي حضرناه ، ضيفي له كام مكعب تلج ، وشوية لبن ، وسكر (حسب الرغبة) ، وصبي على الوش مشروب الماتشا (معلقة ماتشا مع ½ كوباية ماية دافية واخلطيهم مع بعض بالمضرب الكهربائي الصغير) وممكن بدالها تستخدمي نسكافية او قهوة حسب المتوفر ، المشروب هيبقى عبارة عن 3 طبقات فوق بعض ، قلبيه قبل التقديم على طول.
وممكن تستغني عن الماتشا والقهوة وتكتفي بس بالفراولة واللبن.
3- مشروب لاتيه البطاطا الكوري:
المكونات:
بطاطا مشوية.
لبن دافي.
سكر (حسب الرغبة).
رشة قرفة.
طريقة التحضير:
قطعي البطاطا المشوية قطع صغيرة ، وضيفي لها اللبن, السكر, والقرفة ، واضربي كل المكونات بالهاند بلندر او في الخلاط ، لحد ما القوام يبقى تقيل وكريمي ، ولو حسيتي انه سميك اوي ممكن تضيفي له شوية لبن لحد ما توصلي للقوام المناسب ، وكده المشروب يبقى جاهز صبيه في الكوباية ، وممكن تضيفي على الوش كريمة مخفوقة مع رشة قرفة للتزيين.
4- مشروب البطيخ مع اللبن:
المكونات:
¼ كوباية لبن.
¼ كوباية حليب مكثف.
مكعبات ثلج.
بطيخ متقطع مكعبات صغيرة.
طريقة التحضير:
في الكوباية ضيفي اللبن مع الحليب المكثف واخلطيهم مع بعض كويس ، بعدها ضيفي مكعبات الثلج والبطيخ المتقطع ، وكده المشروب جاهز للتقديم.
وممكن بدل البطيخ تستخدمي موز متقطع.
5- مشروب الخوخ باللبن الكوري:
المكونات:
خوخ متقشر ومتقطع.
سكر (حسب الرغبة).
لبن.
طريقة التحضير:
في وعاء على نار متوسطة حطي الخوخ مع ماية وسكر حسب كمية الخوخ وسيبي الخليط يغلي لحد ما الخوخ يطرى ، اهرسي الخوخ المسلوق كويس ، وحطيه في كوباية وضيفي له اللبن ، وزيني المشروب بقطع من الخوخ ، وقدميه.
الطرق بالفيديو:
طريقة حلوى السكر الكورية “الدالجونا” بمكونين اتنين بس..وطريقة قهوة الدالجونا
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