إزالة شعر العانة بالفازلين نهائيًا ومن أول مرة طريقة مجربة بدون أي ألم تماماً

تنوعت الطرق المتاحة لإزالة شعر الجسم نهائيًا ما بين الحلاقة بالشفرات وكريمات إزالة الشعر بالليزر والحلاوة والمكونات الطبيعية لإزالة الشعر، ولأن المرأة دائمة الاهتمام بجمالها ورونقها فهي تبحث عن الطرق الفعالة لإزالة الشعر من الجسم نهائيًا على أن تكون تلك الطرق لا تحمل آثار سلبية ولا تسبب تكاليف كثيرة، وتحتاج منطقة العانة لعناية كبيرة منا لهذا إليكم طرق إزالة شعر العانة بالفازلين.

الفازلين لإزالة الشعر

الفازلين من المواد النقية التي لا تضر البشرة ولا تسبب أي بقع داكنة عليها، وكثر استخدام الفازلين في الآونة الأخيرة في مجال التجميل والعناية بالجسم فأصبحنا نجده في كريمات إزالة العرق والمنظفات وبعض منتجات إزالة الشعر، وهناك الكثير من فوائد الفازلين الجمالية التي تجعله يدخل في تلك المنتجات بكل آمان، وهناك عدة وصفات من الفازلين لإزالة الشعر تعرفوا عليها.

وصفة دقيق الحمص والفازلين لإزالة الشعر

مكونات الوصفة

3 ملاعق حليب بودرة.

ملعقة دقيق حمص.

½ ملعقة فازلين.

½ ملعقة كركم.

طريقة التحضير

توضع المكونات مع بعضها ماعدا الفازلين فبعض خلطها سويًا والتأكد من خلطها والحصول على قوام لين نضيف الفازلين في النهاية لزيادة تماسك العجينة.

كيفية الاستخدام

بعد أن تأكدنا من قوام العجينة الناتجة، يتم وضعها على منطقة العانة وأي منطقة أخرى يراد إزالة الشعر منها، ويتم فردها جيدًا على الشعر وتغطيته بالعجينة، وتترك حتى تجف حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة وبعد ذلك تزال في عكس اتجاه الشعر لإزالته بسهولة.

وتعتبر تلك الطريقة من أنجح الطرق المعروفة لإزالة شعر العانة أو شعر الجسم بدون ألم أو تكاليف، كما أنها سريعة المفعول وتغني عن الذهاب إلى مراكز التجميل لإزالة الشعر.

الفازلين لإزالة شعر العانة

المكونات:

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية أكبر منها من مسحوق نبات السعد.

طريقة التطبيق: