طريقة التخلص من الشيب بالفازلين والقضاء على الشعر الأبيض تماماً مهما كانت كميته

يعتبر الشعر الأبيض من الأمور التي تتسبب في الضيق للعديد من السيدات والفتيات، مما يجعلهم يقومون بصبغ الشعر أولاً بأول، حتى يتمكنوا من تغطية الشعيرات البيضاء التي تسبب لهم الحرج، ولكن الصبغات بالطبع تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية التي تضر الشعر وفروة الرأس بنسبة كبيرة، ولذلك بدأت الفتيات في اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات مفيدة جداً لصحة البشرة والشعر، ومن أبرز الوصفات الطبيعية التي ثبتت فعالية كبيرة في التخلص من الشيب، هي وصفة الفازلين.

طريقة التخلص من الشيب بالفازلين

تتكون تلك الوصفة من عدد بسيط من المكونات، ومن أبرزها ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من جل الصبار المركز، يتم مزج جميع المكونات سوياً على حمام مائي ساخن، وبعدها تطبق على الشعر بأكمله من الجزور وحتى الأطراف وتركها طوال الليل حتى تتمكن من تعزيز اللون الأصلي في الشعر، وفي الصباح يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة، وحتى تحصلوا على نتائج أسرع يتم تطبيق الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفة الفازلين لتغطية الشيب الأبيض

نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة واحدة من الفازلين وأخرى من جل الصبار ومثلها من فيتامين e، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال مزج المكونات مع بعضها في وعاء، ووضعها في حمام مائي ساخن لكي تتجانس مع بعضها بشكل جيد، ثم نستخدم الخليط في تدليك الفروة والشعر بشكل جيد، والتركيز على أماكن الشيب، ثم نغطيه طوال الليل، ونغسله في اليوم التالي بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو، وسوف نلاحظ نتيجة ممتازة من أول مرة، وعند الانتظام على تطبيق هذه الوصفة سوف يخفي الشيب نهائياً من الشعر ويعود لونه الطبيعي من جديد.

فوائد الفازلين للشعر

يعتبر الفازلين من المكونات الطبيعية المفيدة للغاية لصحة الشعر، فيمكنها أن تقلل من تعرض الشعر إلى الهيشان والتقصف، كما أنها تكسبه النعومة واللمعان، ويحد من تغير لون الشعر وفقدانه للون الأصلي له، كما أنه يقلل من نسبة الشعر الأبيض والتحسين من قوة وشدة بصيلات الشعر وكثافته.