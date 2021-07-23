اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي في البيت بمكونات آمنة 100% بأقل تكلفة لأفضل رائحة

نقدم لجميع الفتيات والسيدات طريقة لصنع مزيل عرق طبيعي في البيت، حيث أنه يعتبر من أهم منتجات العناية الشخصية بالجسم، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي وقت وبالأخص في فصل الصيف، ونظراً لانتشار الكثير من مزيلات التعرق والتي تؤثر على البشرة بشكل سلبي وقد تسبب لها الاسمرار والغمقان، قررنا أن نحضره في البيت بمكونات طبيعية غير مكلفة وآمنة تماماً على الجسم، والحصول على نتج طبيعي ذو رائحة مميزة بكل سهولة. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت المكونات: 100 جرام من زبدة الكاكاو.

ملعقتين كبار من البيكنج صودا.

ملعقتين كبار من النشا.

8 نقط من زيت اللافندر.

4 نقط من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: في وعاء على نار هادئة نقوم بوضع زبدة الكاكاو، ونقلب بشكل جيد حتى تمام الذوبان.

بعد ذلك نرفعها من على النار، ونتركها حتى تبرد جانباً.

ثم نضيف المكونات المتبقية، وهي النشا والبيكنج صودا والزيوت العطرية.

نقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تمام الامتزاج.

ثم نحتفظ بالخليط في زجاجة صغيرة محكمة الغلق، وندخلها الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام. طريقة مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة طريقة مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة المكونات: ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من شمع العسل.

نصف ملعقة من النشا.

5 نقط من فيتامين e.

8 نقط من زيت اللافندر.

3 نقط من زيت المرمية. طريقة التحضير: في وعاء على نار متوسطة، نضع كلاً من زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، ونضيف لهم شمع العسل.

نقلب المكونات على النار جيداً حتى تذوب تماماً.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد جانباً.

ثم نضيف له فيتامين E، وزيت الميرمية وزيت اللافندر.

نحرك المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج.

ثم نضع الخليط في برطمان من الزجاج حجمه صغيرة، وندخله الثلاجة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرجه، ويصبح جاهزة للاستخدام.

يمنح هذا المزيل رائحة منعشة، ويحمي من العرق، كما أنه يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الغمقان والاسمرار الموجود بها.

ينصح بالاحتفاظ به في أماكن ذات درجة حرارة منخفضة. طريقة التحضير: الوسوم

نقدم لجميع الفتيات والسيدات طريقة لصنع مزيل عرق طبيعي في البيت، حيث أنه يعتبر من أهم منتجات العناية الشخصية بالجسم، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي وقت وبالأخص في فصل الصيف، ونظراً لانتشار الكثير من مزيلات التعرق والتي تؤثر على البشرة بشكل سلبي وقد تسبب لها الاسمرار والغمقان، قررنا أن نحضره في البيت بمكونات طبيعية غير مكلفة وآمنة تماماً على الجسم، والحصول على نتج طبيعي ذو رائحة مميزة بكل سهولة. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت المكونات: 100 جرام من زبدة الكاكاو.

ملعقتين كبار من البيكنج صودا.

ملعقتين كبار من النشا.

8 نقط من زيت اللافندر.

4 نقط من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: في وعاء على نار هادئة نقوم بوضع زبدة الكاكاو، ونقلب بشكل جيد حتى تمام الذوبان.

بعد ذلك نرفعها من على النار، ونتركها حتى تبرد جانباً.

ثم نضيف المكونات المتبقية، وهي النشا والبيكنج صودا والزيوت العطرية.

نقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تمام الامتزاج.

ثم نحتفظ بالخليط في زجاجة صغيرة محكمة الغلق، وندخلها الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام. طريقة مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة طريقة مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة المكونات: ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من شمع العسل.

نصف ملعقة من النشا.

5 نقط من فيتامين e.

8 نقط من زيت اللافندر.

3 نقط من زيت المرمية. طريقة التحضير: في وعاء على نار متوسطة، نضع كلاً من زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، ونضيف لهم شمع العسل.

نقلب المكونات على النار جيداً حتى تذوب تماماً.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد جانباً.

ثم نضيف له فيتامين E، وزيت الميرمية وزيت اللافندر.

نحرك المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج.

ثم نضع الخليط في برطمان من الزجاج حجمه صغيرة، وندخله الثلاجة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرجه، ويصبح جاهزة للاستخدام.

يمنح هذا المزيل رائحة منعشة، ويحمي من العرق، كما أنه يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الغمقان والاسمرار الموجود بها.

ينصح بالاحتفاظ به في أماكن ذات درجة حرارة منخفضة. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي في البيت بمكونات آمنة 100% بأقل تكلفة لأفضل رائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.