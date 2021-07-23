طريقة التخلص من الشيب بالكوكاكولا وإخفاء الشعر الأبيض نهائياً من أول مرة

يعتبر الشيب من أكثر المشكلات الجمالية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولذلك نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال طريقة التخلص من الشيب بالكوكاكولا، وهي وصفة فعالة وسحرية تساعد على إخفاء الشعر الأبيض بشكل نهائي دون الحاجة إلى استخدام الصبغات التي تدمر الشعر وتضره، وتعتبر هذه الوصفة سهلة وسريعة، فهي لا تحتاج إلى مكونات صعبة، بل تتوافر مكوناتها في البيت بسهولة، ومن الجدير ذكره أن الشيب يظهر نتيجة نقص مادة الميلانين المسؤولة عن منح اللون الطبيعي للشعر. وصفة التخلص من الشيب بالكوكاكولا وصفة التخلص من الشيب بالكوكاكولا مكونات هذه الوصفة: نصف كوب من الكوكاكولا.

2 ملعقة من مسحوق القرفة.

ملعقة واحدة من بن القهوة.

2 ملعقة من الحناء. طريقة تطبيق الوصفة: أولاً نضع الكوكاكولا في وعاء واسع وعميق.

ثم نقوم بإضافة بن القهوة إليها، ونقلب بشكل جيد حتى يذوب البن تماماً.

بعد ذلك نقوم بإضافة مسحوق القرفة إلى هذا المزج، ونستمر في الخلط.

ونضيف بعدها الحناء، ونحرك المكونات مع بعضها باستمرار حتى نحصل على خليط قوامه كريمي.

نقوم بغسل الشعر جيداً للتأكد من خلوه من الزيوت والأتربة والأوساخ.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله والتركيز على أماكن الشعر الأبيض.

نغطي الشعر بعد ذلك بالغطاء البلاستيكي المخصص للشعر.

نتركه مغطى لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.

بعد مرور الوقت نقوم بغسله بشكل جيد بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

ونلاحظ من أول مرة اختفاء اللون الأبيض قليلاً، ويجب الانتظام على تكرارها حتى يختفي تماماً من الشعر. وصفة الكوكاكولا لإخفاء الشعر الأبيض تعتمد هذه الوصفة فقط على الكوكاكولا، والتي تعتبر من أكثر المشروبات الغازية التي يحبها العديد من الأشخاص ويفضلون تناولها مع أكلات كثيرة، لأنها تساعد على الهضم وتتميز بمذاق جيد.

نقوم بشراء عبوة واحدة من الكوكاكولا، ويمكن استخدام أكثر من واحدة حسب طول الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالكوكاكولا بشكل جيد دون إضافة أي شيء.

ثم نلف الشعر جيداً لمدة ساعة على الأقل.

وبعد ذلك نقوم بشطفه جيداً بالماء والشامبو للتخلص من آثارها تماماً.

ويجب الحذر من وقوع الكولا على الملابس. وصفة الكوكاكولا لإخفاء الشعر الأبيض الوسوم

يعتبر الشيب من أكثر المشكلات الجمالية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولذلك نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال طريقة التخلص من الشيب بالكوكاكولا، وهي وصفة فعالة وسحرية تساعد على إخفاء الشعر الأبيض بشكل نهائي دون الحاجة إلى استخدام الصبغات التي تدمر الشعر وتضره، وتعتبر هذه الوصفة سهلة وسريعة، فهي لا تحتاج إلى مكونات صعبة، بل تتوافر مكوناتها في البيت بسهولة، ومن الجدير ذكره أن الشيب يظهر نتيجة نقص مادة الميلانين المسؤولة عن منح اللون الطبيعي للشعر. وصفة التخلص من الشيب بالكوكاكولا وصفة التخلص من الشيب بالكوكاكولا مكونات هذه الوصفة: نصف كوب من الكوكاكولا.

2 ملعقة من مسحوق القرفة.

ملعقة واحدة من بن القهوة.

2 ملعقة من الحناء. طريقة تطبيق الوصفة: أولاً نضع الكوكاكولا في وعاء واسع وعميق.

ثم نقوم بإضافة بن القهوة إليها، ونقلب بشكل جيد حتى يذوب البن تماماً.

بعد ذلك نقوم بإضافة مسحوق القرفة إلى هذا المزج، ونستمر في الخلط.

ونضيف بعدها الحناء، ونحرك المكونات مع بعضها باستمرار حتى نحصل على خليط قوامه كريمي.

نقوم بغسل الشعر جيداً للتأكد من خلوه من الزيوت والأتربة والأوساخ.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله والتركيز على أماكن الشعر الأبيض.

نغطي الشعر بعد ذلك بالغطاء البلاستيكي المخصص للشعر.

نتركه مغطى لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.

بعد مرور الوقت نقوم بغسله بشكل جيد بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

ونلاحظ من أول مرة اختفاء اللون الأبيض قليلاً، ويجب الانتظام على تكرارها حتى يختفي تماماً من الشعر. وصفة الكوكاكولا لإخفاء الشعر الأبيض تعتمد هذه الوصفة فقط على الكوكاكولا، والتي تعتبر من أكثر المشروبات الغازية التي يحبها العديد من الأشخاص ويفضلون تناولها مع أكلات كثيرة، لأنها تساعد على الهضم وتتميز بمذاق جيد.

نقوم بشراء عبوة واحدة من الكوكاكولا، ويمكن استخدام أكثر من واحدة حسب طول الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالكوكاكولا بشكل جيد دون إضافة أي شيء.

ثم نلف الشعر جيداً لمدة ساعة على الأقل.

وبعد ذلك نقوم بشطفه جيداً بالماء والشامبو للتخلص من آثارها تماماً.

ويجب الحذر من وقوع الكولا على الملابس. وصفة الكوكاكولا لإخفاء الشعر الأبيض

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