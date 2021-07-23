طريقة عمل البان كيك الأصلي بدون بيض بمذاق رائع في المنزل

البان كيك من الحلويات أو أنواع الكعك المحلاة بالصوص الشوكولاتة أو الكراميل وغيرهم وينتشر بشكل كبير في جميع المطاعم، ويعتبر من الأشياء التي يتم تناولها بشكل يومي في الدول الأوربية في وجبة الإفطار مثل المطبخ الفرنسي، وتعتبر المكونات الرئيسية بها هي السميد والحليب والزيت والبيض ولكن يقوم بعض الأشخاص الذي لا يفضلون مكون البيض على الحلويات والمعجنات وتتسائل الأمهات هل يمكن الإستغناء عن البيض في تحضير الكبه كيك والإجابة نعم يمكن الإستغناء عن البيض وتحضيره دون بيض، ومن المعروف أن البان كيك يرتفع به معدل السعرات الحرارية وتصل إلي حوالي 66 سعرة للكعكة الواحدة، ويتميز البان كيك بسهولة تحضيره وعدم بذل الكثير من الوقت سواء أثناء التحضير أو الطهي ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير البان كيك بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البان كيك بدون بيض طريقة تحضير البان كيك بدون بيض المكونات: كأسين من الدقيق الناعم المنخول.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج باودر.

كأسين من الحليب السائل.

ملعقة زبدة صغيرة لدهن المقلاة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير مناسب للمكونات ونضع السكر ثم الدقيق المنخول والبيكنج باودر ورشة ملح ونقلبهم جيداً بإستخدام ملعقة خشبية. نحضر وعاء آخر للمكونات السائلة ونضع الحليب أولاً ثم الزيت وإخفاقهم بالمضرب اليدوي أو الخفاقة اليدوية حسب المتوفر. وضع الخليط السائل الخاص بالحليب على خليط المكونات الجافة خليط الدقيق بالتدريج وإستمرار العجن بإستخدام ملعقة أو خفاقة حتى نحصل في النهاية على خليط متجانس وليس سائل. تحضير مقلاة متوسطة الحجم غير لاصقة ونقوم بدهنها بالزبدة ونتركها حتى تصبح ساخنة. نستخدم ملعقة كبيرة ونقوم بنقل الخليط السائل نوعاً ما إلي المقلاة ونتركها حتى تنضج والدليل على نضج البان كيك وجود فقاعات من الوجه ويتم تقليبها بعنايه على الوجه الآخر. ويتم تكرار تلك الطريقة حتى الإنتهاء ويتم تغليف البان كيك بصوص الشوكولاتة والكراميل أو حسب الرغبة ويصبح بعد ذلك جاهزاً للتقديم بمذافه اللذيذ، ويمكن تقديمه بارداً أو ساخن حسب الرغبة والتعود. طريقة التحضير: الوسوم

البان كيك من الحلويات أو أنواع الكعك المحلاة بالصوص الشوكولاتة أو الكراميل وغيرهم وينتشر بشكل كبير في جميع المطاعم، ويعتبر من الأشياء التي يتم تناولها بشكل يومي في الدول الأوربية في وجبة الإفطار مثل المطبخ الفرنسي، وتعتبر المكونات الرئيسية بها هي السميد والحليب والزيت والبيض ولكن يقوم بعض الأشخاص الذي لا يفضلون مكون البيض على الحلويات والمعجنات وتتسائل الأمهات هل يمكن الإستغناء عن البيض في تحضير الكبه كيك والإجابة نعم يمكن الإستغناء عن البيض وتحضيره دون بيض، ومن المعروف أن البان كيك يرتفع به معدل السعرات الحرارية وتصل إلي حوالي 66 سعرة للكعكة الواحدة، ويتميز البان كيك بسهولة تحضيره وعدم بذل الكثير من الوقت سواء أثناء التحضير أو الطهي ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير البان كيك بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البان كيك بدون بيض طريقة تحضير البان كيك بدون بيض المكونات: كأسين من الدقيق الناعم المنخول.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج باودر.

كأسين من الحليب السائل.

ملعقة زبدة صغيرة لدهن المقلاة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير مناسب للمكونات ونضع السكر ثم الدقيق المنخول والبيكنج باودر ورشة ملح ونقلبهم جيداً بإستخدام ملعقة خشبية. نحضر وعاء آخر للمكونات السائلة ونضع الحليب أولاً ثم الزيت وإخفاقهم بالمضرب اليدوي أو الخفاقة اليدوية حسب المتوفر. وضع الخليط السائل الخاص بالحليب على خليط المكونات الجافة خليط الدقيق بالتدريج وإستمرار العجن بإستخدام ملعقة أو خفاقة حتى نحصل في النهاية على خليط متجانس وليس سائل. تحضير مقلاة متوسطة الحجم غير لاصقة ونقوم بدهنها بالزبدة ونتركها حتى تصبح ساخنة. نستخدم ملعقة كبيرة ونقوم بنقل الخليط السائل نوعاً ما إلي المقلاة ونتركها حتى تنضج والدليل على نضج البان كيك وجود فقاعات من الوجه ويتم تقليبها بعنايه على الوجه الآخر. ويتم تكرار تلك الطريقة حتى الإنتهاء ويتم تغليف البان كيك بصوص الشوكولاتة والكراميل أو حسب الرغبة ويصبح بعد ذلك جاهزاً للتقديم بمذافه اللذيذ، ويمكن تقديمه بارداً أو ساخن حسب الرغبة والتعود. طريقة التحضير:

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