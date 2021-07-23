طريقة عمل السحلب اللذيذ بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل

طريقة عمل السحلب هو من المشروبات الشتوية التي يعشق الجميع تناولها في المنزل أو خارجه للشعور بتدفئه أكثر ومشهور خاصاً في مصر والحجاز وبلاد الشام وبعد الأماكن في السعودية ويعد المشروب الرسمي لتركيا يستخلص السحلب التركي من زهرة السحلبيات ويستخدم أيضا في بعض أنواع المثلجات التي تعطيها صلابه وقوة مطاطية، وهو عبارة عن خليط سميك ويختلف أذواق البعض في أضافة المنكهات التي تطعيها طعم خاص ومميز منها القرفة، المستكة، فستق مطحون، فول سوداني مطحون، والأطفال تحديداً يعشقون تناوله بأضافة مسحوق بودرة الشوكولاتة.

طريقة عمل السحلب اللذيذ

ومن فوائد السحلب ينصح به الأطباء بتناوله في حاله التسمم لأنه خفيف وملطف للمعده، ينشط الدورة الدموية، ينصح بتناوله أيضا المصابون بقرحه المعدة التي تعمل على وقف النزيف، ولمن يتبع حميه غذائية لأنقاص الوزن يجيب عليه تناوله مع أضافه الكثير من القرفه المطحونة التي تساعد الجسم بخسارة الوزن بشكل كبير وملحوظ، ومفيد أيضا للتسمين ولمن يعانون من النحافة الملحوظة، يحتوي على نسبة عاليه من الكاليسيوم لأحتواء مكوناته على الحليب،يحتوي على مضادات للأكسدة التي تقوي الجسم والعظام بشكل كبير، يقوي المناعة، يعمل على تنشط الدورة الدموية.

طريقة عمل السحلب البودرة

المكونات

كوب سكر بودر

كوب لبن بودر.

كوب أرز مطحون.

كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب سمسم.

نصف كوب نشا.

ملعقة كبيرة فانيليا بودر.

كوب مكسرات مجروش.

مكونات التزين

زبيب.

فول سوداني مجروش.

جوز هند.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير عميق.

نفرغ في الوعاء جميع المكونات الجافة.

نقلبهم جيداً ونغلق الغطاء بأحكام.

يترك في مكان مناسب عند الأستخدام.

طريقة عمل السحلب بالقرفة

المكونات

كيلو حليب سائل سبق غليه.

خمس ملاعق مسحوق سحلب.

سكر حسب الرغبة.

مكسرات التزين

فول سوداني مجروش.

زبيب.

جوز هند.

قرفة مطحونة.

فستق مجروش.

طريقة التحضير

نضع الحليب ف حلة مناسبة، نقلبه بالمضرب اليدوي حتي نفك التكتولات.

نضعه على نار متوسطة، ونستمر في التقليب لمدة دقيقة، نرفعه على حتي يسخن.

نصب السحلب في الأكواب ويزين بالمكسرات والقرفة، تقدم ساخنة.

طريقة عمل السحلب بالشكولاتة بصوص الشوكولاتة

المكونات

لتر حليب دافئ.

أربع ملاعق كبيرة بودرة السحلب.

سكر حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة كاكاو خام.

صوص شوكولاتة سائلة.

طريقة التحضير