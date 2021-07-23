تبييض المناطق الحساسة للعروس بأكثر من وصفة طبيعية ومكونات متوفرة

تبييض المناطق الحساسة للعروس بمجموعة من الوصفات الطبيعية التي تحتوى علي مكونات بها عناصر ممتازة في التبيض والتفتيح، حيث قدمنا لكم في مقال سابق وصفات طبيعية لتبيض المناطق السمراء في الجسم بالكوع والركب والتخلص من البقع الداكنة تماماً، وفي ذلك المقال نقدم وصفات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة والتخلص من الاسمرار الشديد بها. وصفة الكركم والفازلين وصفة الكركم والفازلين مكونات الوصفة: ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم (يُفضل الكركم الغير مطحون وطحنه بالمنزل حتي تتضمني أنه لا يدخل به مصبغات طعام صفراء تقوم بصبغ الجلد). ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي طريقة التحضير: خلط الكركم مع الفازلين جيداً حتي تحصلي علي معجون كريمي.

دهن المنطقة السوداء والداكنة بالجسم مع التدليك الجيد.

ترك الخليط علي الجسم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة علي الأقل قبل غسله.

غسل الجسم بالماء الدافئ ثم غسله بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في السبوع حتي تحصلين علي نتيجة مرضية لك. وصفة الخل والليمون وماء الورد وصفة الخل والليمون وماء الورد مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من ماء الورد المركز. ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض. كوب من الماء. طريقة التحضير: خلط جميع المكونات السابقة مع بعضهما البعض في إناء عميق.

إحضار قطعة قطن وغمسها في الخليط ثم دهن المنطقة التي تريدين تبيضها.

ترك الخليط علي الجسم لمدة نصف ساعة علي الأقل.

غسل الجسم بالماء الدافئ ثم البارد.

تكرار الوصفة 3 مرات يومياً. بودرة الأطفال للتخلص من البقع الداكنة مكونات الوصفة: ملعقتين كبيرتين من بودرة الأطفال ملعقتين كبيرتين من ماء الورد نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض طريقة التحضير: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي تحصلي علي عجينة ناعمة ولينة.

توزيع الخليط علي المنطقة المستهدفة تبيضها وتركها حتي تجف تماماً.

غسل المنطقة بالماء الدافئ ثم البارد.

تكرار الوصفة مرة كل اسبوع. وصفة الطين المغربي مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من الطين المغربي. نصف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي. طريقة التحضير: خلط المكونين مع بعضهما البعض حتي نحصل علي خليط متجانس.

وضع الخليط علي المنطقة السمراء وتركه حتي يجف تماماً.

تقشير الخليط من المنطقة، ثم غسل الجسم بالماء الدافئ ثم البارد. الوسوم

تبييض المناطق الحساسة للعروس بمجموعة من الوصفات الطبيعية التي تحتوى علي مكونات بها عناصر ممتازة في التبيض والتفتيح، حيث قدمنا لكم في مقال سابق وصفات طبيعية لتبيض المناطق السمراء في الجسم بالكوع والركب والتخلص من البقع الداكنة تماماً، وفي ذلك المقال نقدم وصفات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة والتخلص من الاسمرار الشديد بها. وصفة الكركم والفازلين وصفة الكركم والفازلين مكونات الوصفة: ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم (يُفضل الكركم الغير مطحون وطحنه بالمنزل حتي تتضمني أنه لا يدخل به مصبغات طعام صفراء تقوم بصبغ الجلد). ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي طريقة التحضير: خلط الكركم مع الفازلين جيداً حتي تحصلي علي معجون كريمي.

دهن المنطقة السوداء والداكنة بالجسم مع التدليك الجيد.

ترك الخليط علي الجسم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة علي الأقل قبل غسله.

غسل الجسم بالماء الدافئ ثم غسله بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في السبوع حتي تحصلين علي نتيجة مرضية لك. وصفة الخل والليمون وماء الورد وصفة الخل والليمون وماء الورد مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من ماء الورد المركز. ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض. كوب من الماء. طريقة التحضير: خلط جميع المكونات السابقة مع بعضهما البعض في إناء عميق.

إحضار قطعة قطن وغمسها في الخليط ثم دهن المنطقة التي تريدين تبيضها.

ترك الخليط علي الجسم لمدة نصف ساعة علي الأقل.

غسل الجسم بالماء الدافئ ثم البارد.

تكرار الوصفة 3 مرات يومياً. بودرة الأطفال للتخلص من البقع الداكنة مكونات الوصفة: ملعقتين كبيرتين من بودرة الأطفال ملعقتين كبيرتين من ماء الورد نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض طريقة التحضير: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي تحصلي علي عجينة ناعمة ولينة.

توزيع الخليط علي المنطقة المستهدفة تبيضها وتركها حتي تجف تماماً.

غسل المنطقة بالماء الدافئ ثم البارد.

تكرار الوصفة مرة كل اسبوع. وصفة الطين المغربي مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من الطين المغربي. نصف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي. طريقة التحضير: خلط المكونين مع بعضهما البعض حتي نحصل علي خليط متجانس.

وضع الخليط علي المنطقة السمراء وتركه حتي يجف تماماً.

تقشير الخليط من المنطقة، ثم غسل الجسم بالماء الدافئ ثم البارد.

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