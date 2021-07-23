خلطة تبيض الركب والأكواع في يوم والتخلص من السواد نهائياً

خلطة تبيض الركب والأكواع يعاني الكثير من الفتيات والنساء حول العالم من وجود بقع داكنة واسمرار شديد حول مناطق المفاصل كالرقبة والأكواع، حيث أن وجود البقع الداكنة في ذلك المقال نتيجة لعوامل بيئية وعوامل داخلية، وأهم العوامل الخارجية التعرض المستمر لأشعة الشمس والجفاف وقلة الترطيب في فصل الشتاء أو فصل الصيف بسبب قلة شرب الماء، وأيضاً تراكم القشور والجلد الميت بأي منطقة بالجسم يسبب اسمرارها ، ولهذا نقدم لكم مقال عن خلطة تبيض الركب في يوم.

خلطة تبيض الركب في يوم

نقدم لكم وصفات طبيعية لتبيض للتخلّص من سواد الركب نهائياً، حيث نقدم لكم أكثر من وصفة طبيعية لاستخدامها في تبيض أي منطقة بالجسم سواء الركب أو الأكواع، كما يمكن استخدامها أيضاً في تبيض تحت الإبطين والرقبة، فتابعوا المقال لتتعرفوا علي خطوات التحضير.

وصفة ماء الورد وعصير الليمون

مكونات الوصفة تتلخص في 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وملعقتين كبيرتين أيضاً من ماء الورد، نخلطهم مع ربع كوب من الملح الخشن جيداً حتي يتجانس الخليط، ثم نفرد الخليط علي المنطقة المراد تبيضها لمدة تصل الي 15 دقيقة، ثم تدليك المنطقة بالخليط وغسلها بالماء الفاتر، يجب تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع والاستمرار عليها حتي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.

وصفة السكر وزيت الزيتون

إحضار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وربع كوب من السكر ويفضل أن يكون السكر البني مع ربع كوب من الملح الخشن، خلط المكونات مع بعضهما وفرك بهما المنطقة السمراء بالجسم، ثم غسل المنطقة بالماء الفاتر، وتكرار الوصفة مرة الي مرتين في الأسبوع.

وصفة الطين المغربي والزبادي

إحضار ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من الطين المغربي وخلط المكونين مع بعضهما البعض جيداً حتي يصبح الخليط ناعم ولين جداً، وتركه فترة صغيرة من الوقت حتي يمتزج الخليط أكثر ويتدخلا العناصر مع بعضهما، بعض فترة قليلة قومي بوضع الخليط علي أي منطقة سمراء بالجسم وتدليك الجسم به، ثم تركه حتي يجف تماماً ثم فركه بالأصابع وغسل الجسم بالماء.