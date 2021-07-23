طريقة عمل المخ بانية وسر نجاح طهيه بطعم لذيذ كالمطاعم

تميز العالم الافتراضي بتقديم كل ماهو مفيد وجديد عبر الحاسب الإلي، وهذا ما تعتمد عليه ربة المنزل والطلاب والرجال وجميع الأشخاص حول العالم، فهو يقدم لهم جميع الأجوبة والطرق والوصفات التي يحتاجون إليها، وتعتمد عليه ربة المنزل والنساء في الحصول على طريقة عمل أكلت ما، أو طريقة استخدام أي من العناصر، وطرق تنظيف المنزل، وطرق صبغ الشعر، والاستغناء عن العالم الواقعي في أشياء كثيرة، فهو جيد وضار في نفس الوقت، وذلك يعتمد على طريقة استخدامه، وما يتم الحصول عليه من النتائج والمعلومات الهامة والغير هامة، وتبحث ربة المنزل مع أيام عيد الأضحى عن طرق ووصفات لطبخ اللحوم بجميع أنواعها.

في عيد الأضحى المبارك يقوم الكثيرون حول العالم بتقديم الأضحية و توزيعها على الفقراء والمساكين، ومن تلك الأضاحي هي اللحم البقري، واللحم الجاموسي، واللحم الضاني، خطوات عمل الكوارع بالبشاميل لطعم جديد ومتميز، وداخل كل أضحية ما يعرف بالفواكه وهي الكبدة والفشة والطحال والمخ وكل ما هو متاح أكله، طريقة عمل الرقاق الناشف بدون فرن، والذي يبحث عنه الكثير من السيدات في تلك الأيام وأيضا طريقة عمل مخ العجل، فكلها أكعمة سهلة وبسيطة، ولكنها تحتاج إلى عناية وتركيز عند طهيها.

طريقة عمل مخ العجل

المخ له طعم خاص ولهم رائحة جيدة وشهية عند تسويته، ولا يُتبل ألا بوقت قليل، وفي أقل من دقائق ستحصل على أغني وأفضل طعام غني بالفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، فهو يحتوي على البوتاسيوم والحديد والكالسيوم ويمد الجسم بالبروتين الذي يحتاج إليه، كما أنه من الوجبات الخفيفة والتي يسهل عملها وتنوعها بالكثير من الوصفات السهلة، أسرار عمل كفتة الأرز خضراء اللون وسر نجاحها عند الطهي، ولا يأخذ سوى دقائق ويصبح جاهزًا، هناك البعض يفضل وضع المخ في قدر على النار مع القليل من الزيت، ويقلب يمين ويسار، إلى أن يتحول لونه إلى اللون الذهبي، ثم يضاف إليه البيض الأحمر، والقليل من الفلفل الأسمر والملح فقط، ويتناول هكذا.

طريقة عمل المخ بانيه

يفضل الكثيرون تلك الطريقة فهي لها طعم ومذاق خاص، فيأخذ المخ كامل ويتم وضعه في ماء ساخن لمدة 5 دقائق، مع إضافة ورق اللوري والحب هان، و الفلفل الأسمر وبعض التوابل المختارة، ثم يرفع من الماء، ويصفى داخل مصفاه، ويترك حتى يهدأ ثم يقطع شرائح، ووضع في الماء السخن حتى تتمكن ربة المنزل من تقطيعه إلى شرائح سليمة ولا يتفتفت في يدها، وتكون الشريحة متماسكة، ثم يرش عليه البهار والتوابل التي تفضلها مع الملح، ثم يوضع زيت غزير في المقلاة، ويسخن الزيت وتوضع شرائح المخ في البيض ثم في الفيجتار ثم في الزيت، إلى أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي، وتخرج في الحال، وتتناول بجانبها السلطة الخضراء والعيش الأبيض، وبالهناء والشفاء.