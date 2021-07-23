أيام كتير بتعدي علينا أوقات بنحس فها ان الشغل سير على حياتنا وبقى هو اللي طاغي عليها، في الاوقات دي بنحس بضغط كبير وانه خلاص حياتنا مفيهاش غير شغل وبس، وهنا بتبدأ المشكلة، لـانه ده معناه انه خلاص الشغل طغى على كل أوقاتك للدرجة اللي مابقاش فيها توازن بين حياتك الشخصية وحياتك العملية، وده اكبر غلط ممكن تقعي فيهن ولأن احنا حاسين بيكي في كل حاجة بتمري بيهان في المقال ده هنقولك 5 نصايح سهلة وبسيطة تحققي بيهم التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية

5 نصايح سهلة وبسيطة تحققي بيهم التوازن بين الحياة العملية والشخصية

1- فكري في أولوياتك

فكري في أولوياتك وحددي وضعك الحالي واتكلمي عنها حتى لو لنفسك بصوت عالي، لما تحددي اولوياتك ده هيخلي عقلك يحاول يوصل لحلول او تصرفات او تغغيرات بسيطة في روتين يومك مع الوقت هتتحول لعادات صحيةن زي انك مثلا تحددي ان استراحة لغذاء اولوية وتبدأي تجبري نفسك كل يوم انك تقومي تتغدي وتاخدي بريك من الشغل في نص اليوم، مع الوقت مخط هيفكرك بوقت الغدا تلقائي وهيتحول التصرف ده لعادة جديدة صحية.

2- حطي حدود للناس حواليكي

حطي حدوود للناس من حواليكي سواء كانوا زمايلك في الشغل او العملاء بتوعك او مديرينك بأنك توضحى امتى قدري وماتقدريش تشتغلي وانك تعتذري بلباقة عن اي شغل في وقت اتساحتك او اجازتك او وقت الخاص بعد ساعات العمل، وحافظي على الويك اند بتاعك واعتبريه من المقدسات، بالطريقة دي هتضمني انك هتفصلي من الشغل وتاخدي وقت راحة تقدري تجددي بيه طاقتك لأسبوع شغل جديد، صدقيني دي من اهم وافضل الخطوات اللي لازم تاخديها وتنفذيها في اسرغ وقت.

3-اهتمي بصحتك

ضروري كمان تهتمي بصحتك وتاكلي كويس وتنامي كويس وتلعبي رياضة، ومن وقت للتاني كافئي نفسك ودلعيها بحاة بتحبيها، وعشان تقدري تعملي ده لازم تنظمي وقتك كويس وتخلصي شغلك في الوقت المحدد له، وش لازم تعملي كل حاجة بإيدك، ادي فرصة لزمايلك يقوموا بدورهم في الشغل او الجزء اللي بيقع ضمن مسؤولياتهم، ومفيش مانع انك تساعدي لكن ابدا ماتعمليش كل حاجة بإيديكي ولا تعملي شغل حد.

4- اتعلمي تقولي لا

الشغل مافيهو جمايل ولا تضحيات ولازم تتعودي تقولي لا لاي حاجة هتاخد من وقتك بره الشغل او تيجي على طاقتك، قولي لا لاي حاجة هتخليكي تشتغلي في الاجازات او في البيت بعد الشغل وحاولي دايما تخلصي شغلك في وقته.

5- حطي حاجت تعمليها في وقت فراغك

خليكي حريصة ان ترتبي وقت وخروجات مع اهلك واصحابكن ورتبي خطط لنشاطات تحبي تعمليها وتدلعي بيها نفسك زي الجيم والرياضة والتامل او نك مثلا تروحي سبا او تقري وهكذا حسب مفضلاتك.

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