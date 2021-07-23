حضري بلح الشام المقرمش الذهبي بكل سهولة في البيت

بلح الشام المقرمش الذهبي، بلح الشام المقرمش من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهو من الحلويات الشرقية المفضلة للكبير والصغير ويكثر تناولها في شهر رمضان المبارك وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج للتأكد من سلامة تحضير بلح الشام وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بلح الشام. مقادير تحضير بلح الشام: مقادير تحضير بلح الشام: تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويسهل شرائها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بلح الشام: كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع كأس من الزيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة فانيليا.

رشة من الملح. مقادير الشربات: كأسان من السكر.

كأس من المياه.

نصف ليمونة.

القيام بغليه على النار لحين أن يتم الحصول على قوام متمسك وتركه لحين أن يبرد. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: مقادير الشربات:طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: تتسم طريقة تحضير بلح الشام بأنها سهلة وسريعة ولا تأخذ وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه وتركه على النار لحين أن يغلي. يتم وضع الزيت ويتم الاستمرار في التقليب وبعد ذلك يتم وضع الملح والدقيق ويتم التقليب لحين أن يتماسك العجين بعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم نقلها إلى العجان الكهربائي. بعد ذلك يتم وضع البيض والفانيليا ويتم عجن الخليط جيداً لحين أن يتماسك ويتكون إليكم عجينة متماسكة. يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة دقائق ويتم وضع العجينة في القمع ويتم الضغط على القمع كثيراً لحين أن يتم الحصول على الحجم المناسب من بلح الشام. بعد ذلك يتم وضع إناء على النار ويتم وضع الزيت به وتركه لحين يبرد ثم يتم تشغيل النار على درجة حرارة متوسطة ويتم وضع بلح الشام فيه وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم وضع بلح الشام في الشربات البارد ويتم إخراجه وتركه لحين أن يبرد. هكذا يكون قد الانتهاء من تحضير بلح الشام وبالهناء على الجميع. الوسوم

بلح الشام المقرمش الذهبي، بلح الشام المقرمش من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهو من الحلويات الشرقية المفضلة للكبير والصغير ويكثر تناولها في شهر رمضان المبارك وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج للتأكد من سلامة تحضير بلح الشام وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بلح الشام. مقادير تحضير بلح الشام: مقادير تحضير بلح الشام: تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويسهل شرائها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بلح الشام: كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع كأس من الزيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة فانيليا.

رشة من الملح. مقادير الشربات: كأسان من السكر.

كأس من المياه.

نصف ليمونة.

القيام بغليه على النار لحين أن يتم الحصول على قوام متمسك وتركه لحين أن يبرد. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: مقادير الشربات:طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: تتسم طريقة تحضير بلح الشام بأنها سهلة وسريعة ولا تأخذ وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه وتركه على النار لحين أن يغلي. يتم وضع الزيت ويتم الاستمرار في التقليب وبعد ذلك يتم وضع الملح والدقيق ويتم التقليب لحين أن يتماسك العجين بعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم نقلها إلى العجان الكهربائي. بعد ذلك يتم وضع البيض والفانيليا ويتم عجن الخليط جيداً لحين أن يتماسك ويتكون إليكم عجينة متماسكة. يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة دقائق ويتم وضع العجينة في القمع ويتم الضغط على القمع كثيراً لحين أن يتم الحصول على الحجم المناسب من بلح الشام. بعد ذلك يتم وضع إناء على النار ويتم وضع الزيت به وتركه لحين يبرد ثم يتم تشغيل النار على درجة حرارة متوسطة ويتم وضع بلح الشام فيه وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم وضع بلح الشام في الشربات البارد ويتم إخراجه وتركه لحين أن يبرد. هكذا يكون قد الانتهاء من تحضير بلح الشام وبالهناء على الجميع.

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