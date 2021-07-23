أفضل ماسك كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العينين وشد الوجه

كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العينين وشد الوجه، التجاعيد التي توجد تحت العين وترهل الوجه يعتبروا من أكثر المشاكل التي تواجه النساء، خاصة بعد سن الأربعين،كما يجعلهم يلجؤون إلى استخدام التقنيات الحديثة، ولكن لا تدوم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العينين وشد الوجه. ماسك فيتامين سي وحليب جوز الهند لشد الوجه ماسك فيتامين سي وحليب جوز الهند لشد الوجه المكونات: كأس صغير عصير برتقال.

2 ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام امزجي حليب جوز الهند مع مقدار عصير البرتقال جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. نظفي بشرتك بالماء الفاتر. كرري ماسك فيتامين سي مرة كل 48 ساعة. ماسك فيتامين سي وزيت الزيتون لازالة التجاعيد طريقة التحضير والاستخدامماسك فيتامين سي وزيت الزيتون لازالة التجاعيد المكونات: ملعقة صغيرة من فيتامين سي المطحون.

ربع كوب كبير من زيت اللوز.

50 جرام من عصير الليمون.

أربع ملاعق صغيرة من كريم جليسوليد. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط داخل وعاء مغلق، ثم وزعي كمية مناسبة على منطقة الوجه قبل النوم مباشرة. بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء في اليوم التالي. كرري ماسك فيتامين سي كل 24 ساعة. ماسك بياض البيض والزبادي لشد الوجه وإزالة التجاعيد طريقة التحضير والاستخدامماسك بياض البيض والزبادي لشد الوجه وإزالة التجاعيد المكونات: بياض بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة من الزبادي.

5 جرام من السكر. طريقة التحضير والاستخدام اخفقي بياض البيض جيدا بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي السكر، وباقي المكونات إلى بياض البيض، ثم اخفقيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي بشرتك بالماء جيدا. كرري ماسك بياض البيض مرة كل 7 أيام. ماسك لبان الدكر والزبادي طريقة التحضير والاستخدامماسك لبان الدكر والزبادي المكونات: 2 ملعقة صغيرة من مسحوق لبان الدكر.

كوب صغير من الزبادي.

20 جرام من النشا.

ملعقة صغيرة عسل طبيعي. طريقة التحضير والاستخدام: امزجي العسل مع مقدار لبان الدكر، وباقي المكونات جيدا،حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي بشرتك بالماء. كرري ماسك لبان الدكر مرة كل 7 أيام. طريقة التحضير والاستخدام: الوسوم

كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العينين وشد الوجه، التجاعيد التي توجد تحت العين وترهل الوجه يعتبروا من أكثر المشاكل التي تواجه النساء، خاصة بعد سن الأربعين،كما يجعلهم يلجؤون إلى استخدام التقنيات الحديثة، ولكن لا تدوم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العينين وشد الوجه. ماسك فيتامين سي وحليب جوز الهند لشد الوجه ماسك فيتامين سي وحليب جوز الهند لشد الوجه المكونات: كأس صغير عصير برتقال.

2 ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام امزجي حليب جوز الهند مع مقدار عصير البرتقال جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. نظفي بشرتك بالماء الفاتر. كرري ماسك فيتامين سي مرة كل 48 ساعة. ماسك فيتامين سي وزيت الزيتون لازالة التجاعيد طريقة التحضير والاستخدامماسك فيتامين سي وزيت الزيتون لازالة التجاعيد المكونات: ملعقة صغيرة من فيتامين سي المطحون.

ربع كوب كبير من زيت اللوز.

50 جرام من عصير الليمون.

أربع ملاعق صغيرة من كريم جليسوليد. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الخليط داخل وعاء مغلق، ثم وزعي كمية مناسبة على منطقة الوجه قبل النوم مباشرة. بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء في اليوم التالي. كرري ماسك فيتامين سي كل 24 ساعة. ماسك بياض البيض والزبادي لشد الوجه وإزالة التجاعيد طريقة التحضير والاستخدامماسك بياض البيض والزبادي لشد الوجه وإزالة التجاعيد المكونات: بياض بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة من الزبادي.

5 جرام من السكر. طريقة التحضير والاستخدام اخفقي بياض البيض جيدا بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي السكر، وباقي المكونات إلى بياض البيض، ثم اخفقيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي بشرتك بالماء جيدا. كرري ماسك بياض البيض مرة كل 7 أيام. ماسك لبان الدكر والزبادي طريقة التحضير والاستخدامماسك لبان الدكر والزبادي المكونات: 2 ملعقة صغيرة من مسحوق لبان الدكر.

كوب صغير من الزبادي.

20 جرام من النشا.

ملعقة صغيرة عسل طبيعي. طريقة التحضير والاستخدام: امزجي العسل مع مقدار لبان الدكر، وباقي المكونات جيدا،حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على منطقة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي بشرتك بالماء. كرري ماسك لبان الدكر مرة كل 7 أيام. طريقة التحضير والاستخدام:

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