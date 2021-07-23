كباب الحلة، هو من أشهى الوجبات والتي يحبها الجميع فهو يعتمد على اللحمة ولكنه بطريقة مختلفة وله أكثر من طريقة ويمكن طهيه في المنزل بكل سهولة فهو لا يحتاج الى وقت أو وجهد، وخاصة اننا في ايام عيد الأضحي المبارك والذي يعتمد في كل وجباتنا على اللحمة ونتفنن في أيجار طرق جديده لطهو اللحمة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كباي الحلة بأكثر من طريقة.

طريقة عمل كباب الحلة:

المكوَّنات

كيلو غرام من اللحم المقطع مكعبات

ملعقتان كبيرتان من السمن.

2 حبتان كبيرة من البصل المفروم فرماً.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

قرنان من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

قطعة فحم صغيرة.

طريقة التحضير :

نحضر وعاء ونضع به السمنه ثم نقوم بأضافة البصل ونقوم بالتقليب حتى تذبل البصلة وتصفر وتأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بأضافة الثوم المهروس، ثم نقوم بأضافة اللحمة ونقوم بتشويحها مع البصل حتى يتغير لونها ويصبح لون الصوص بني، ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة حتى تجف المياه من اللحمة ثم نقوم بأضافة الماء تدريجيا الى تغطي اللحمة ونقوم بالتقليب الجيد ونقوم بتغطيتها ونتركها على نار هادئة لمدة ساعة ونقوم بزيادة الماء كلما نقص من اللحمة حتى تنضج اللحمة.

طريقة عمل كباب الحلة بالخضار:

المكونات:

نصف كيلو غرام من اللحم المقطع الى مكعبات.

نصف كيلوغرام من البصل المقطع.

خمس حبات من البندورة المقطعة.

أربع فصوص من الثوم.

ثلاث حبات من الكرفس المقطع.

حبة من الكوسا المقطعة.

2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

كوب من البازيلاء.

حبتان من الجزر المقطع.

قرن من الفلفل الحار المقطع .

ورقتان من الغار.

خمس حبات من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار نقوم بتشويح البصل حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم بأضافة اللحمة والثوم المهروس والحبهان وورق الغار مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بأضافة الكرفس والفلفل مع الاستمرار في التقليب، حتى تختلط جميع المكونات معا.

ثم نضيف الطماطم المقطعة والملح والفلفل الأسود والكوسة والجزر والبطاطس والبازلاء ثم نقوم يتقليبهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.