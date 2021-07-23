النوتيلا الأصلية والاقتصادية بنفس طعم وقوام الجاهزة بمقادير اقتصادية وبطريقة سهلة وطعم رهيب

النوتيلا الأصلية والاقتصادية تعتبر النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة عشقاً، نظراً لطعمها الذي لا يقازم. كما أنه يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة يمكنك نحضيرها بالبندق أو الكراميل وأيضاً بدون بندق. فنظراً لتعلق الأطفال خاصة بها والكبار عامة من يعشقون النوتيلا ولا يستطيعون شرائها لسعرها الغالي. لذلك نقدمها لكم من خلال طريقتين أحدهما الأصلية بالبندق. والأخرى بمكونات بسيطة تجدها في كل بيت.

النوتيلا الأصلية والاقتصادية بنفس طعم وقوام الأصلية بمقادير اقتصادية وبطريقة سهلة وطعم رهيب

نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا بطريقتين أسهل من بعض يمكنك تحضير الطريقة التي تريدها حسب إمكانياتك المتوفرة لديك.

ثلاث أكواب بندق محمص أي ما يعادل 300 جم.

كوبان من قطع الشوكولاتة ما يعادل 330 جم، أو أي نوع شوكولاتة تفضليه.

مقادير عمل النوتيلاطريقة عمل النوتيلا الأصلية في البيت

أولاً قومي بطحن البندق في الخلاط أو المطحنة ليصبح القوام ناعم جداً أي كريمي.

عندما يصبح القوام كريمي جداً قومي بإضافة الشوكولاته عليه، واستكملي خلط المكونات معاً في الخلاط جيداً.

في البداية ستلاحظي القوام النوتيلا خفيف فهذا طبيعي، قومي بصب الخليط في برطمان واتركيه حتى يرتاح.

بإمكانك تركها على الأقل ساعتين لكن من الأفضل اتركيها يوم كامل إذا لم تكوني في حاجة لها، فستجدي قوامها أصبح متماسك وملمسها وبهذا تكون النوتيلا الأصلية جاهزة.

طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية اللذيذة بدون بندق وشيكولاتة

نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية بدون شوكولاتة أو بندق بكل سهولة في البيت بنفس طعم النوتيلا الأصلية الجاهزة.

مقادير عمل النوتيلا

كوب من الحليب.

كوب من السكر البودر.

ثلثان كوب زيت.

كوب ونصف كوب من الحليب البودر.

نصف كوب من الكاكاو الخام الفاتح.

نكهة البندق أو الفانيليا.

طريقة تحضير النوتيلا الاقتصادية