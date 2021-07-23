افضل الوصفات لتنظيف البشرة بشكل عميق بالمنزل

كيفية تنظيف البشرة بشكل صحيح, ترغب الكثير من السيدات في معرفة ما هي افضل الطرق لتنظيف البشرة جيدا بحيث يكون هذا التنظيف صحي ولا يسبب أي ضرر علي البشرة, ويوجد الكثير من الكريمات والماسكات المكلفة التي لا تستطيع اغلب السيدات إحضارها وشرائها, فيقمن هؤلاء السيدات بالاتجاه إلي منظفات البشرة منن المواد الطبيعية لجعل بشرتهن أكثر إشراقاً وتفتحاً, ومن أجل الحصول علي نظافة بشرة طبيعية ومشرقة لابد من المواظبة علي تنظيف البشرة بشكل يومي ومستمر وذلك حتي تقوم هذه المستحضرات التجميلية الطبيعية بتفتيح المسام وطرد الأتربة التي توجد بها, ومن هنا سوف نعرض لكم كيفية تنظيف البشرة بالمنتجات الطبيعية التي تعمل علي تنظيف البشرة بشكل أكثر من رائع.

كيفية تنظيف البشرة بالمواد الطبيعية

لابد عند استخدام المواد الطبيعية لتنظيف البشرة لابد من مراعاة عددت عوامل من بينها إذا كانت هذه البشرة دهنية أو بشرة جافة وحساسة.

تقشير البشرة

عندما تقومي بتقشير البشرة فإن ذلك يعمل علي إبعاد الخلايا الميتة من البشرة الناتجة من إشاعة الشمس الضارة, مما يعطي للبشرة نضارة ونعومة ويجعلها تتنفس بشكل أفضل.

تفتيح المسام

لابد من استخدام غسول للوجه علي حسب نوع البشرة وذلك للعمل علي تفتيح المساهم بشكل أفضل, كما يمكن استخدام البخار لتنظيف وتفتيح مسام الوجه.

مرطبات بشرة الوجه

يجب استخدام بعض الكريمات والماسكات التي تعمل علي إمداد البشرة بالفيتامينات التي تعمل علي تنعيمها وتنظيفها بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من ما سبق لابد أن تقوم علي العمل للحفاظ علي بشرتك لتجعليها خالية من الأتربة, حيث تقومي بإحضار مكب من الثلج ووضعه علي جميع أنحاء الوجه, ويعمل مكب الثلج علي تنشيط الدورة الدموية وسداد المسام وهي نظيفه.

البشرة الدهنية

ما هو الفرق بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة الحساسة

يجب عند استخدام المرطبات للبشرة لابد اختيار المنظفات التي تعمل علي امتصاص الدهون والتي لا تعمل علي جعل البشرة جافة.

البشرة الحساسة والجافة

عند استخدام المرطبات للبشرة الحساسة لابد من استخدام المنظفات التي تحتوي علي زيوت طبيعية وذلك لتجنب الإصابة بأي التهابات.