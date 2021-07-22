البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة والتي لها طرق تحضير متعددة ومختلفة ويزداد تقديم حلوي البسبوسة في الاحتفالات والمناسبات وتمتاز بسهولة تحضيرها وحلاوة مذاقها لذلك يقبل على تناولها الكبار والصغار وتحرص الأمهات على إعداد أطباق الحلويات التي يفضلها أبنائها وتفكر في تحضيرها بطعم يكون مثل طعم محلات الحلويات بل وأفضل منه حتي يقبل الأبناء على تناول الوجبات التي تم تحضيرها في المنزل مع الاستمتاع بجمال الطعم وحلاوة المذاق ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بطعم أفضل المحلات بدون أي تعب أو مجهود كبير وسوف تنتهي من تحضيرها في أسرع وقت. طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بطعم المحلات طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بطعم المحلات المكونات كوب واحد من السميد.

كوب واحد من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة.

مكسرات للتزيين. مكونات الشربات كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونه. طريقة التحضير أولاً قومي بإذابة الزبدة واحضري صينية فرن ذات حجم مناسب وقومي بدهنها جيداً بالزبدة من جميع جوانبها.

احضري إناء عميق وضعي به السميد والزبدة وقلبيهم مع بعضهم ويجب أن يكون التقليب برفق بعد ذلك قومي بإضافة البيكنج بودر والسكر والزبادي وملعقة العسل على السميد والزبدة وقلبي المكونات مع بعضها واخلطيهم حتي تتجانس جميع المكونات.

احضري صينية الفرن المدهونة بالزبدة وضعي بها خليط السميد والزبدة وقومي بفرده جيداً ثم شغلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة واتركيها حتى يتحمر الوجه.

لتحضير الشربات قومي بوضع السكر والماء في إناء وترفعيهم على النار واتركيهم يغلي حتي يذاب السكر بعد ذلك ضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي مدة قليلة من الوقت ثم ارفعيه من على النار.

وبعد أن تحمر وجه الصينية وتحول للون الذهبي يتم إخراجها من الفرن وفور إخراجها يجب أن يتم سكب الشربات عليها بمجرد إخراجها كما يجب أن يكون الشربات ساخن أيضاً.

في حال رغبتك بتزيين البسبوسة يمكنك إضافة المكسرات إليها وإذا كانت عائلتك لا تفضل البسبوسة بالمكسرات يمكنك تقديمها بدون إضافته واحصلي على طعم البسبوسة المرملة اللذيذة وبطعم يشبه طعم المحلات. طريقة التحضير الوسوم

البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة والتي لها طرق تحضير متعددة ومختلفة ويزداد تقديم حلوي البسبوسة في الاحتفالات والمناسبات وتمتاز بسهولة تحضيرها وحلاوة مذاقها لذلك يقبل على تناولها الكبار والصغار وتحرص الأمهات على إعداد أطباق الحلويات التي يفضلها أبنائها وتفكر في تحضيرها بطعم يكون مثل طعم محلات الحلويات بل وأفضل منه حتي يقبل الأبناء على تناول الوجبات التي تم تحضيرها في المنزل مع الاستمتاع بجمال الطعم وحلاوة المذاق ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بطعم أفضل المحلات بدون أي تعب أو مجهود كبير وسوف تنتهي من تحضيرها في أسرع وقت. طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بطعم المحلات طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل بطعم المحلات المكونات كوب واحد من السميد.

كوب واحد من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة.

مكسرات للتزيين. مكونات الشربات كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونه. طريقة التحضير أولاً قومي بإذابة الزبدة واحضري صينية فرن ذات حجم مناسب وقومي بدهنها جيداً بالزبدة من جميع جوانبها.

احضري إناء عميق وضعي به السميد والزبدة وقلبيهم مع بعضهم ويجب أن يكون التقليب برفق بعد ذلك قومي بإضافة البيكنج بودر والسكر والزبادي وملعقة العسل على السميد والزبدة وقلبي المكونات مع بعضها واخلطيهم حتي تتجانس جميع المكونات.

احضري صينية الفرن المدهونة بالزبدة وضعي بها خليط السميد والزبدة وقومي بفرده جيداً ثم شغلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة واتركيها حتى يتحمر الوجه.

لتحضير الشربات قومي بوضع السكر والماء في إناء وترفعيهم على النار واتركيهم يغلي حتي يذاب السكر بعد ذلك ضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي مدة قليلة من الوقت ثم ارفعيه من على النار.

وبعد أن تحمر وجه الصينية وتحول للون الذهبي يتم إخراجها من الفرن وفور إخراجها يجب أن يتم سكب الشربات عليها بمجرد إخراجها كما يجب أن يكون الشربات ساخن أيضاً.

في حال رغبتك بتزيين البسبوسة يمكنك إضافة المكسرات إليها وإذا كانت عائلتك لا تفضل البسبوسة بالمكسرات يمكنك تقديمها بدون إضافته واحصلي على طعم البسبوسة المرملة اللذيذة وبطعم يشبه طعم المحلات. طريقة التحضير

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