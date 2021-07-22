طريقة عمل ماسك الخيار والطماطم لتفتيح لون البشرة بطرق طبيعية مفيدة للبشرة

ماسك الخيار والطماطم ، يساعد في تفتيح البشرة، كما أن كلا من الخيار والطماطم يحتويان علي العديد من الفوائد للبشرة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك الخيار والطماطم لتفتيح لون البشرة.

كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة، وماسك التفتيح السريع الفوري، وكذلك صابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر، وأيضا صابونة الخيار لترطيب البشرة، وصابونة العسل الطبيعي، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية التي تعتني جيدا بالبشرة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل ماسك الخيار والطماطم لتفتيح البشرة.

مكونات ماسك الخيار والطماطم

يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وستعرف فيما يلي على هذه المكونات وهي كالاتي:

ثمرة خيار ويجي أن تكون طازجة.

وثمرة طماطم ناضجة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير ماسك الخيار والطماطم بسيطة وهي كالتالي:

نقوم بتقشير ثمرة الخيار، ثم بعد ذلك نقوم بخلط ثمرة الخيار والطماطم مع بعضهم البعض.

ونخلطهم جيدا حتي يتكون لنا خليط كالمعجون ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريقة استعمال الماسكات تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وطريقة استعمال الماسك كالتالي:

أولا يجب أن نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء حتي نزيل الشوائب العالقة به.

بعد ذلك نقوم بتطبيق الماسك على الوجه لمدة تتراوح ما بين ١٠ و١٥ دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء.

ويجب أن يكون استخدام الماسك بعد تحضيره مباشرة.

فوائد عصير الطماطم للوجه

يحتوي عصير الطماطم على فوائد عديدة للوجه وهي كالتالي: