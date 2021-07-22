كفتة الأرز بالصلصة الحارة المصرية بمكونات من مطبخك

كفتة الأرز بالصلصة الحارة، تعتبر الكفتة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ومنتشرة في الكثير من دول العالم ويتم تحضير الكفتة بطريقة سهلة سريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة.مكونات الأرز المصري:
يسهل شراء المقادير من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة:
- نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.
- نصف لتر من المرق.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- ستة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من الكزبرة.
- نصف كأس من الشبت.
- نصف كأس من البقدونس.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- قطعة بصل.
- أربعة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من عصير الطماطم.
تتسم طريقة تحضير الكفتة بالسهولة وهي من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها البعض وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة:
- يتم تقطيع كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وكافة التوابل ويتم طحنهم جيداً للحصول على عجينة ناعمة.
- يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة.
- يتم تحضيرها على شكل أصابع ويتم قلي أصابع اللحم في مقلاة مليئة بالزيت.
تتسم طريقة تحضير الصلصة بالسهولة ولكن هناك بعض السيدات التي لا تعلم طريقة تحضيرها بالفعل لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الصلصة:
- الحصول على إناء ويتم وضعها على النار ثم يتم إضافة ملعقة من السمن والبصل المفروم وثلاثة فصوص من الثوم ويتم التقليب جيداً.
- بعد ذلك يتم وضع عصير الطماطم ويتم التقليب بصورة مستمرة.
- بعد ذلك يتم وضع نصف كأس لتر من المرق ويتم ترك الخليط لحين أن يغلى.
- القيام بوضع أصابع اللحم المقلية في الخيط وبعد ذلك يتم رفع الخليط على النار لحين أن تنضج الكفتة.
- القيام بتركها لحين أن تنضج ويتم تناولها وهي ساخنة ويتم تناولها بجانب طبق الكيمتشي والزيتون بجانب طبق سلطة الخبز.
كفتة الأرز بالصلصة الحارة، تعتبر الكفتة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ومنتشرة في الكثير من دول العالم ويتم تحضير الكفتة بطريقة سهلة سريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة.مكونات الأرز المصري:
يسهل شراء المقادير من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة:
- نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.
- نصف لتر من المرق.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- ستة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من الكزبرة.
- نصف كأس من الشبت.
- نصف كأس من البقدونس.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- قطعة بصل.
- أربعة فصوص من الثوم.
- نصف كأس من عصير الطماطم.
تتسم طريقة تحضير الكفتة بالسهولة وهي من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها البعض وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة:
- يتم تقطيع كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وكافة التوابل ويتم طحنهم جيداً للحصول على عجينة ناعمة.
- يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة.
- يتم تحضيرها على شكل أصابع ويتم قلي أصابع اللحم في مقلاة مليئة بالزيت.
تتسم طريقة تحضير الصلصة بالسهولة ولكن هناك بعض السيدات التي لا تعلم طريقة تحضيرها بالفعل لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الصلصة:
- الحصول على إناء ويتم وضعها على النار ثم يتم إضافة ملعقة من السمن والبصل المفروم وثلاثة فصوص من الثوم ويتم التقليب جيداً.
- بعد ذلك يتم وضع عصير الطماطم ويتم التقليب بصورة مستمرة.
- بعد ذلك يتم وضع نصف كأس لتر من المرق ويتم ترك الخليط لحين أن يغلى.
- القيام بوضع أصابع اللحم المقلية في الخيط وبعد ذلك يتم رفع الخليط على النار لحين أن تنضج الكفتة.
- القيام بتركها لحين أن تنضج ويتم تناولها وهي ساخنة ويتم تناولها بجانب طبق الكيمتشي والزيتون بجانب طبق سلطة الخبز.
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