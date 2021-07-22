تحضير مصل إطالة الشعر وتكثيفه بحمض الفوليك والقهوة للدكتورة/ آية عسكر

تحضير مصل إطالة الشعر ، الذي يعمل على تجديد فروة االشعر، كما يفيد في تنظيف فروة الرأس، من أي شوائب أو رواسب، كما يفيد بشكل سريع جدًا في وقف تساقط الشعر، مما يعمل على إطالة الشعر، وتكثيفه بسرعة، وتقدم الدكتورة/ آية عسكر، مصلين مفيدين جدًا، يعملا على إطالة الشعر وتكثيفه، وبإمكانك استخدامهما بالتبادل، حتى تحصلي على نتيجة سريعة لعلاج المشكلة، حيث تعمل الوصفتان على إطالة الشعر 10 سم في الشهر الواحد، كما ستلاحظين فرق واضح من ناحية تساقط الشعر، والمصلين هما أولًا مصل القهوة، الذي يحتوي على مكونات، تعيد للشعر حيويته ونشاطه، وتحسن من ملمس الشعر بشكل ملحوظ، وسرعة نموه، وثانيًا مصل حمض الفوليك، يستخدم على فروة الشعر فقط، فهو معالج قوي لتساقط الشعر، وزيادة كثافة الشعر، كما يضمن وصول الأكسجين لكامل فروة الشعر، مما يعمل على نمو الشعر بسرعة مذهلة، وعند البدء في استخدام مصلات الشعر، لابد من أن تحرصي على ترطيب الشعر باستمرار.

إضافة لما سبق ذكره، فقبل البدء بتطبيق، مصل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه، لابد من عمل، عدة تحاليل طبية مهمة جدًا، للتأكد من أنه لا توجد أسباب طبية، تحول دون إطالة الشعر، أو كثافته، أو أسباب طبية هي التي تسبب تساقط الشعر، وتلك التحاليل هي : أولًا تحليل مخزون الحديد، كذلك تحليل للغدة الدرقية، وبالعودة لمصل إطالة الشعر بالقهوة، فهو يحتوي على مادة الريبوفلافين فيتامين B2، وفيتامين B3، واماغنسيوم وابوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، لذا يساعد هذا المصل على استعادة الشعر لحيويته، كما يصلح للاستخدام لفروة الشعر والشعر بالكامل، بعكس مصل الفوليك، الذي يستخدم على الفروة فقط، والمصل آمن تمامًا الحامل والمرضع، كما يفضل استخدمه، من فوق سن 15 عام.

أولًا ملعقة من القهوة البن السادة المطحون.

1/2 كوب من الماء الساخن المغلي.

1 ملعقة من جل الصبار النقي الجاهز أو الطبيعي.

عبوة فارغة.

أولًا نحضر مقدار البن، ثم نضيف إليه مقدار الماء الساخن المغلي. ثم نقوم بتغطية المزيج السابق، ويترك حتى يبرد تمامًا. قومي بإضافة ملعقة جل الصبار، إلى المزيج السابق بعد التأكد من أنه برد تمامًا، وبالتقليب جيدًا. كما يجب أن تحرصي أن يكون المقدار، مقابل كل ملعقة قهوة، ملعقة من الجل الصبار. أحضري العبوة الفارغة، وضعي مصل القهوة بها، ورجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام. بإمكانك حفظ مصل القهوة لإطالة الشعر في الثلاجة.

أولًا قومي بوضع المصل، على فروة الرأس، باستخدام سرنجة بدون إبرة.

كذلك قومي بتدليك الفروة مدة 4 دقائق بشكل دائري.

في النهاية يستخدم مرتين في الأسبوع، أو لثلاث مرات أو بعد كل استحمام.

شريط كامل من حبوب حمض الفوليك، تركيز 5 مجم.

جل صبار

ماء دافئ.

عبوة فارغة.

أولًا أحضري وعاء، وأفرغي فيه حبوب شريط الفوليك، وقومي بإضافة الماء الدافئ، وبالتقليب جيدًا، حتى تمام الذوبان. ضعي مقدار جل الصبار، بحيث كل ملعقة من المزيج السابق، يتم وضع ملعقة جل صبار أمامها، وبالتقليب جيدًا. أحضري عبوة فارغة، وافرغي بها مزيج مصل الفوليك السابق تحضيره. رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام، وبإمكانك حفظها في الثلاجة.

أولًا قومي بوضع مصل إطالة الشعر، على فروة الرأس فقط، باستخدام سرنجة بدون إبرة.

كذلك قومي بتدليك الفروة مدة 4 دقائق بشكل دائري.

في النهاية يستخدم مرتين في الأسبوع، بلتباد مع مصل القهوة، ولابد من الحرص على ترطيب الشعر.

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