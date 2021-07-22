سر عمل كفتة السمك المشوية في الفرن بالتتبيلة الرهيبة في المنزل بكل سهولة

كفتة السمك المشوية ، تعتبر من الوجبات اللذيذة التي تحتوي على نسبة عالية من الفسفور التي يحتاجها الجسم، وتعتبر من الوجبات المشهورة والتي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ودائماً تحب بعض السيدات التغيير في الوجبات وتحضير السمك بطرق مختلفة، وتوجد الكثير من الفوائد التي يمنحها السمك للجسم لأنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والفيتامينات والاحماض الدهنية للحفاظ على صحة الإنسان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة السمك المشوية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل كفتة السمك المشوية
تتكون كفتة السمك المشوية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كليو جرام من السمك الفيلية.
- حبة من البصل مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الزعفران.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بهارات السمك.
- ٤ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكركم.
- حبة من البصل مقطعة شرائح.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة السمك المشوية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير الكبة ونقوم بفرم السمك جيداً حتى الحصول على عجينة لينة ومتجانسة.
- ثم نضيف بعد ذلك البهارات والبصل الي الخليط مع الاستمرار في الفرم جيداً.
- تحضير مقلاة ونضع بها ملعقتين من زيت الزيتون ونضعها على نار حتي يسخن ثم نضع شرائح البصل مع التقليب حتي يذبل.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- ثم بعد ذلك نرفعه من على النار ونضعه في صينية الفرن ثم نشكل الكفتة على شكل كرات أو أصابع ونضعها فوق البصل.
- ندهن وجه الكفتة بزيت الزيتون وندخلها الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة على نار متوسطة.
- نخرج الكفتة من الفرن ونضعها في طبق التقديم بجانب الأرز الصيادية وسلطة الطحينية والكاتشب بالهنا والشفا.
فوائد السمك المشوي
هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمك المشوي للجسم وهي كالتالي:-
- يوفر السمك الاميغا والاحماض الدهنية التي تعمل على نمو وتعزيز الخلايا العصبية الموجودة في الجسم.
- يعمل على الحد من الجلطات الدم ويخفف من الالتهابات التي تصيب الشرايين والأوعية الدموية.
- يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم والسيطرة على معدلات ضغط الدم المرتفع.
- يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات المفاصل ويخفف من الالتهابات الروماتويدي.
- يعمل بالوقاية من الإصابة بالربو عند الاطفال.
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كفتة السمك المشوية ، تعتبر من الوجبات اللذيذة التي تحتوي على نسبة عالية من الفسفور التي يحتاجها الجسم، وتعتبر من الوجبات المشهورة والتي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ودائماً تحب بعض السيدات التغيير في الوجبات وتحضير السمك بطرق مختلفة، وتوجد الكثير من الفوائد التي يمنحها السمك للجسم لأنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والفيتامينات والاحماض الدهنية للحفاظ على صحة الإنسان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة السمك المشوية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل كفتة السمك المشوية
تتكون كفتة السمك المشوية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كليو جرام من السمك الفيلية.
- حبة من البصل مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الزعفران.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بهارات السمك.
- ٤ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكركم.
- حبة من البصل مقطعة شرائح.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة السمك المشوية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير الكبة ونقوم بفرم السمك جيداً حتى الحصول على عجينة لينة ومتجانسة.
- ثم نضيف بعد ذلك البهارات والبصل الي الخليط مع الاستمرار في الفرم جيداً.
- تحضير مقلاة ونضع بها ملعقتين من زيت الزيتون ونضعها على نار حتي يسخن ثم نضع شرائح البصل مع التقليب حتي يذبل.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- ثم بعد ذلك نرفعه من على النار ونضعه في صينية الفرن ثم نشكل الكفتة على شكل كرات أو أصابع ونضعها فوق البصل.
- ندهن وجه الكفتة بزيت الزيتون وندخلها الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة على نار متوسطة.
- نخرج الكفتة من الفرن ونضعها في طبق التقديم بجانب الأرز الصيادية وسلطة الطحينية والكاتشب بالهنا والشفا.
فوائد السمك المشوي
هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمك المشوي للجسم وهي كالتالي:-
- يوفر السمك الاميغا والاحماض الدهنية التي تعمل على نمو وتعزيز الخلايا العصبية الموجودة في الجسم.
- يعمل على الحد من الجلطات الدم ويخفف من الالتهابات التي تصيب الشرايين والأوعية الدموية.
- يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم والسيطرة على معدلات ضغط الدم المرتفع.
- يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات المفاصل ويخفف من الالتهابات الروماتويدي.
- يعمل بالوقاية من الإصابة بالربو عند الاطفال.
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