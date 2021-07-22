نظام الكيتو الغذائي لفقدان الوزن. هذا النظام الغذائي هو نظام قديم. بدء الأطباء باستخدامه لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي. وذلك بهدف علاج الأطفال المصابين بمرض الصرع. ويتم إستخدامه في بعض الأحيان في وقتنا الحالي لذلك الغرض. ولكن اليوم يحظى نظام الكيتو الغذائي اليوم بشعبية كبيرة كوسيلة لفقدان الوزن، أو الإمداد بالطاقة لتأدية رياضات التحمل الشديدة، كسباق الماراثون والسباق الثلاثي.

تعريف النظام:

الكيتو هو عبارة عن نظام غذائي عالي الدهون. معتدل البروتين ومنخفض الكربوهيدرات. هذا النظام كان يستخدم قديما في الطب لعلاج حالات المصابة بمرض الصرع. والتي كان من الصعب السيطرة عليها عند الأطفال.

يجبر الكيتو الجسم على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات، في العادة يتم تحويل الكربوهيدرات الموجودة في الغذاء إلى جلوكوز، بعد ذلك يتم نقل الجلوكوز إلى جميع أجزاء الجسم. والذي له أهمية خاصة في تزويد الدماغ بالطاقة، إذ تعتمد الدماغ “المخ” على الجلوكوز لمدها بالطاقة.

إذا كان هناك القليل من الكربوهيدرات في النظام الغذائي. عمل الكبد على تحويل الدهون إلى أحماض دهنية وأجسام كيتونية. بهدف إمداد الجسم بالطاقة وإنتاج ATP في خلايا الجسم. ولكن خلايا الدماغ وكذلك الكلى والأعصاب تحتاج إلى الجلوكوز. وفي هذه الحالة عندما يقل الجلوكوز يمكن للدماغ العمل بـ 40% جلوكوز و 60% أجسام كيتونية.

كما يطلق على هذا نظام أسماء عديدة، ولكنها تحمل معني واحد ومن هذه الأسماء، النظام الكيتوني أو الحمية الكيتونية أو كيتو دايت.

طريقة تطبيق نظام الكيتو:

لابد من اتباع النظام تحت إشراف الخبراء المختصين بعلم التغذية. كي لا يؤثر على الصحة بصورة سلبية. ويحتوي النظام على الآتي: