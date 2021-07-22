طرق استخدام عصير الليمون لعلاج التجاعيد وشد البشرة في دقائق

إن التجاعيد مشكلة قد تواجه أي سيدة أو رجل، وعادة ما تبدأ علامات الشيخوخة في الظهور في صورة خطوط دقيقة على البشرة، ومع عدم منح البشرة الرعاية الكافية تزداد تلك العلامات بفعل الجفاف والتعرض لأشعة الشمس وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي لتلف البشرة.أسباب ظهور التجاعيد على البشرة
تظهر التجاعيد عندما يتوقف الجلد عن إنتاج الكولاجين أو يتلف الكولاجين والإيلاستين في الجلد مما يؤدي لترهل الجلد، ومع مرور الوقت تزداد المشكلة وتزداد علامات الشيخوخة على البشرة.فائدة الليمون لعلاج التجاعيد
الليمون من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين سي الذي يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد، وقد يساعد الاستخدام المنتظم للليمون في شد مسام البشرة وملء الخطوط، علاوة على ذلك ، فهو يعمل على تفتيح البشرة.
ويمكن استخدام الليمون بعدة طرق على البشرة لعلاج مشكلة التجاعيد وشد الوجه.ماسك الليمون لعلاج التجاعيد
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 1
- ملعقة صغيرة زبادي
طريقة العمل الماسك
- امزجي الليمون مع الزبادي في وعاء نظيف .
- ضعي هذا القناع على وجهك ودلكي وجهك بلطف لبضع دقائق.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة 30 دقيقة تقريبا.
- وبعد ذلك يمكنك شطف وجهك بالماء الفاتر ثم شطفه مرة أخرى بالماء البارد.
لعمل هذا الماسك اتبعي الخطوات التالية:
- احضري 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- امزجيها مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وامزجيهم جيدًا.
- خذي كمية من هذا الزيت على يديك ودلكي بشرتك بلطف.
- اتركي المزيج على بشرتك لمدة 10 دقائق ، ثم اشطفي وجهك بالماء بالبارد.
- ويمكنك استبدال زيت الزيتون في هذا الماسك بزيت اللوز.
- احضري ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- وامزجيها مع ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- دلكي وجهك برقبتك بهذا المزيج على شكل دوائر، واتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق.
- اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
- كرري عمل هذا الماسك مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.
- هذا الماسك بمثابة مقشر بلتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وقد لا يكون مناسب للبشرة الجافة:
- احضري ملعقة من عصير الليمون مع كمية من حبيبات السكر.
- افركي وجهك بهذا المقشر في حركة دائرية.
- يمكن استخدام هذا الماسك لتقشير الشفايف.
- اشطفي وجهك بالماء البارد بعد مرور 10 دقائق.
- كرري استخدام هذا المقشر مرة كل أسبوع.
إن التجاعيد مشكلة قد تواجه أي سيدة أو رجل، وعادة ما تبدأ علامات الشيخوخة في الظهور في صورة خطوط دقيقة على البشرة، ومع عدم منح البشرة الرعاية الكافية تزداد تلك العلامات بفعل الجفاف والتعرض لأشعة الشمس وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي لتلف البشرة.أسباب ظهور التجاعيد على البشرة
تظهر التجاعيد عندما يتوقف الجلد عن إنتاج الكولاجين أو يتلف الكولاجين والإيلاستين في الجلد مما يؤدي لترهل الجلد، ومع مرور الوقت تزداد المشكلة وتزداد علامات الشيخوخة على البشرة.فائدة الليمون لعلاج التجاعيد
الليمون من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين سي الذي يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد، وقد يساعد الاستخدام المنتظم للليمون في شد مسام البشرة وملء الخطوط، علاوة على ذلك ، فهو يعمل على تفتيح البشرة.
ويمكن استخدام الليمون بعدة طرق على البشرة لعلاج مشكلة التجاعيد وشد الوجه.ماسك الليمون لعلاج التجاعيد
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 1
- ملعقة صغيرة زبادي
طريقة العمل الماسك
- امزجي الليمون مع الزبادي في وعاء نظيف .
- ضعي هذا القناع على وجهك ودلكي وجهك بلطف لبضع دقائق.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة 30 دقيقة تقريبا.
- وبعد ذلك يمكنك شطف وجهك بالماء الفاتر ثم شطفه مرة أخرى بالماء البارد.
لعمل هذا الماسك اتبعي الخطوات التالية:
- احضري 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- امزجيها مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وامزجيهم جيدًا.
- خذي كمية من هذا الزيت على يديك ودلكي بشرتك بلطف.
- اتركي المزيج على بشرتك لمدة 10 دقائق ، ثم اشطفي وجهك بالماء بالبارد.
- ويمكنك استبدال زيت الزيتون في هذا الماسك بزيت اللوز.
- احضري ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- وامزجيها مع ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- دلكي وجهك برقبتك بهذا المزيج على شكل دوائر، واتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق.
- اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
- كرري عمل هذا الماسك مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.
- هذا الماسك بمثابة مقشر بلتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وقد لا يكون مناسب للبشرة الجافة:
- احضري ملعقة من عصير الليمون مع كمية من حبيبات السكر.
- افركي وجهك بهذا المقشر في حركة دائرية.
- يمكن استخدام هذا الماسك لتقشير الشفايف.
- اشطفي وجهك بالماء البارد بعد مرور 10 دقائق.
- كرري استخدام هذا المقشر مرة كل أسبوع.
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