صبغ شعر بني بندقي لامع للأعياد والمصايف مثل صالونات التجميل بلون شعر بني رائع

صبغ شعر بني بندقي لامع خيار مناسب للأعياد والمصايف أظهري بشكل جديد مع لون شعر رائع مميز، فقد تبحث الكثير من الفتيات والسيدات على أن تظهر بمظهر رائع وجميل وجذاب بتجديد اللوك الخارجي أو المظهر الخارجي من تغيير لون الشعر أو أعتماد تسريحة جديدة للشعر، ولكن يجب التأني والانتظار قبل أعتماد ألوان الشعر وصبغها خاصة لصاحبات البشرة البيضاء حتى تحصلي على نتيجة ترضيك من أول مرة ولا تضطر إلى أعتماد أكثر من لون للشعر والذي يؤدي إلى تلف وتقصف الشعر خاصة في الجذور، سوف نتعرف معكم على عدد من ألوان صبغات الشعر الخاصة بالبشرة البيضاء التي تناسبها صبغ الشعر بني بندقي خاصة لأصحاب العيون البنية اللون الذي يعطيك لون مميز ووجه مشرق مختلف ومظهر طبيعي بألوان جريئة التي تعطي لك رونق خاص ومختلف لإطلاله جريئة مميزة تبهري بها كل من ينظر إليك.

صبغ شعر بني بندقي لامع مثل صالونات التجميل الكبرى

صبغ شعر في منزل بالنتيجة التي ترضي كل سيدة وفتاة تعد من الأمور الصعبة لإنه في الغالب لا تعطي لها اللون الذي ترغب فيه، ومن أكثر الصبغات التي يمكن صنعها في منزل وتغيير لون الشعر بها هي صبغة شعر بني غامق وفاتح وبني بندقي، واليوم سنتعرف على طريقة صبغ شعر بني بدرجات صبغات مناسبة لكل لون شعر.

أولا لصبع الشعر الأسود باللون البني لابد أولا من تفتيح لون الشعر وسحب اللون من الشعر. نحتاج إلى عبوة أكسجين 30%. ربع كوب من بودرة تشقير الشعر الزرقاء. ربع كوب من حمام الكريم المناسب للشعر. زجاجة أخرى من أكسجين 30%. عبوة صبغة بدرجة 9/1 من أي نوع صبغة.

أولا لابد من أن يكون الشعر جاف تماما عند صبغة أو عند تقشره البدء بوضع عبوة من أكسجين مع البودرة وحمام الكريم.

الخلط جيدا حتى يكون مزيج كريمي بدون وجود كتل ويقسم الشعر ويفرد عليه مزيج التقشير وتركه على الشعر من الخلف إلى الأمام.

ثم يترك على الشعر لمدة 10 دقائق حتى يفتح لون الشعر أول درجة للبني الغامق.

ثم يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو ويجفف تماما من الماء بالسشوار البارد.

ثم تطبق الصبغة على الشعر بوضع صبغة على الأكسجين وتقلب تماما وتوضع على الشعر.

ويلف الشعر بورق فويل لمدة 45 دقيقة حتى يمتص الشعر اللون البني الفاتح.

يغسل الصبغة بالماء والشامبو وحمام الكريم ويعطيك لون رائع صبغ شعر بني بندقي.

طريقة صبغ الشعر بني بندقي فاتح لامع