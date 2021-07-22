كنز رباني لتفتيح البشرة: من مكون واحد فقط تفتيح خرافي2021

نتعرف علي كنز رباني لتفتيح البشرة ، ويتكون من مكون واحد جبار يساعد علي التفتيح والتبيض من اول استخدام بفصل الله، ويعمل علي سد المسامات المفتوحة، ويجعلك بنت 16 سنة رهيب في التفتيح والتبيض، ويعمل ايضا علي شد البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا كنز رباني لتفتيح البشرة من مكون واحد فقط لتفتيح خارق لللابد2021.

مكونات عمل كنز رباني لتفتيح البشرة وشدها وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكنز الرباني في المنزل بدون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

معلقتين من الحنه البيضة.

معلقتين من الصابون المبشور.

كريم مرطب اي نوع.

معلقتين من الحليب.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكنز الرباني في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الصابون المبشور ونضيف عليه الحليب. ثم نضيف ماء الورد والحنة البيضة والنشا ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف كريم مرطب علي الخليط ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. عندما يصبح خليط كريم ونقوم بغسلة البشرة ونضع طبقة من الخليط علي الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة. ونغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الكبير في التفتيح.

كريم الزبادي والقهوة لتفتيح وإزالة التجاعيد من البشرة فوري

سوف نتعرف علي مكونات الكريم الرباني والموجودة في كل منزل بدون تكلفة في شراء المكونات وهي كما يأتي:-

معلقة من القهوة.

معلقة من الدقيق.

معلقتين من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي اسهل طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب ولا اي مشاكل وهي كالتالي:-