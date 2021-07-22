طريقة عمل بسكويت الشاي اليومي الاقتصادي في دقائق قليلة وبمقادير بسيطة، نقدم لك اليوم سيدتي أسهل طريقة والأكثر توفيراً لتحضير بسكويت الشاي يومياً من منزلك بأبسط مقادير. وصفة اليوم في منتهى السهولة ومناسبة جداً للمبتدئين والمتزوجات حديثاً، حيث يمكنك باستخدام مقادير بسيطة وفي دقائق قليلة صنع بسكويت شاي بطعم رائع يصلح لتناوله في الإفطار والعشاء، كما يمكن أن يتناوله أطفالك كوجبة جافة ومجددة لنشاط الجسم.

طريقة عمل بسكويت الشاي اليومي في دقائق قليلة

لتحضير كمية صغيرة من بسكويت الشاي احضري عدد 2 بيضة، 2 كوب دقيق بمقدار 250 جرام، نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام، نصف كوب زيت 125 مللي، ملعقة كبيرة زبادي، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة فانيليا، صفار بيضة. احضري وعاء مناسب وقومي بإضافة مقدار كلا من البيض، السكر، الزيت ثم يتم خلط المكونات جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق، ثم يتم إضافة مقدار الزبادي والفانيليا السائلة وأيضاً مقدار البيكنج بودر ثم يتم الخلط مرة أخرى.

في الخطوة التالية يتم إضافة مقدار الدقيق تدريجياً مع التقليب بإستخدام ملعقة سيليكون حتى يتم الحصول على قوام يسهل تشكيله (قوام متماسك نوعاً ما)، بعد ذلك يتم العجن باليد أو بالعجان الكهربائي، ثم يتم وضع ورقة زبدة على السطح، ويتم وضع خليط العجين ثم يتم فرده بإستخدام الأداة التي تستخدم لفرد العجين، قومي بعملية الفرد حتى يتم الحصول على سُمك متوسط، وبإستخدام الأشكال (شكل مستطيل أو مربع أو دائرة) يتم تشكيل العجين.

أسرع بسكويت شاي يومي

قومي بأخذ كل شكل بلطف وضعيه في القالب بعد أن تم وضع ورقة سيليكون به أو يكون مدهون بالقليل من الزيت، يتم بعد ذلك تحضير صفار بيضة ثم يتم تقليبها بإستخدام شوكة، يدهن البسكويت بصفار البيضة بإستخدام فرشاة، ثم بإستخدام شوكة يتم عمل خطوط بسيطة على كل شكل. في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية يتم وضع القالب ويترك لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يترك البسكويت قليلاً ليبرد، ثم يتم مسح البسكويت بالقليل من عسل النحل ويتم رش جوز هند أو مكسرات للتزيين قبل التقديم.