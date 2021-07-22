تقشير البشرة وفوائدها وبعض الوصفات الطبيعية لبشرة مشرقة ونضرة

تقشير البشرة هو أمر يلجا إليه كلاً من النساء والرجال للتخلص من الجلد الميت والحصول علي بشرة نضرة خالية من الحبوب والشكل الشاحب الغير مستحب، وهذه العملية تعمل علي تجديد خلايا البشرة بشكل مبهر سواء بالطرق الطبيعية أو الطرق الكيميائية، حيث تتخلص البشرة من عديد من المشاكل ومن أهمها التخلص من التجاعيد، وعلاج الندوب، وعلاج التصبغات الجلدية والتخلص من حب الشباب والعديد من المشاكل المختلفة بسبب العوامل الخارجية، كما تعمل تلك العملية علي تجديد وإنتاج الكولاجين في الجلد مما يزيد من مرونة وضارة الوجه.

تقشير البشرة كيميائياً

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الروتين اليومي للعناية بالبشرة، أما عن الطرق الكيميائية فيعمل الأطباء يوضع مادة معينة تتكون من بعض الأحماض، مما يعمل علي إزالة الطبقة الخارجية من الجلد، وتنقسم تلك المراحل الكيميائية إلي عدة مراحل مختلفة وهي كالتالي:

تقشير سطحي.

استخدام تقشير البشرة المتوسط.

تقشير عميق.

وقد أشار الأطباء إلي أن هذه الحالات لا تناسب جميع الحالات، ويفضل الابتعاد عن استخدام الطرق السابقة في حالة أن يكون الشخص مصاباً بالتصبغات الداكنة جداً حيث تسبب الطرق السابقة في حدوث تأثيرات عكسية وتصبغات مضاعفة.

استخدام الليزر

بفضل الكثير من الأشخاص استخدام الليزر للتخلص من المشاكل المختلفة التي تظهر علي الجلد، ويتم استخدام أنواع خاصة من الليزر للقيام بعملية التقشير وهي كالتالي:

التقشير بالليزر الكربوني : لإزاله الطبقة الخارجية و التخلص من الندبات والتجاعيد.

: لإزاله الطبقة الخارجية و التخلص من الندبات والتجاعيد. استخدام الأربيوم: وهو تقشير خفيف جدا لا يستغرق فتره طويلة للشفاء .

تقشير البشرة بوصفات طبيعية

ماسك الجيلاتين

يعمل ماسك الجيلاتين علي شد البشرة وتنظيف لمسام ومنع ظهور الخطوط الرفيعة ومكونات الماسك كالتالي:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب.

زيت اللافندر.

يتم وضع المكونات السابقة في وعاء من الزجاج ويتم عمل حمام بخار ماء حتي يذوب الجلاتين، يتم تقليب المكونات جيداً وتترك حتي تبرد،ويتم توزيع الماسك علي الوجهة ويترك لمدة 20 دقيقة ويتم إزالته عن طريق التخلص منه بشد الماسك، يغسل الوجهة بالماء الفاتر ويتم ترطيب الوجه باستخدام الكريم المناسب.

مقشر التفاح والشوفان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طرق العناية بالبشرة الدهنية، أما عن مكونات الماس فيهي كالتالي:

تفاحة يتم تقطيعها إلي قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

عسل ابيض نقي.

في البداية تقطيع التفاح إلي شرائح صغيرة ووضعها في الخلاط بجانب الشوفان للحصول علي عجينة وتطبيق العجينة علي الوجه مع التدليك في جميع أنحاء الجلد لتقشير الجلد وإضافة توهج له مع غسله بعد مرور 5 – 10 دقائق .يمكنك إضافة بضع قطرات من العسل للخليط إذا كنت ترغب في ذلك .