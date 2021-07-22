طريقة عمل وصفة جل الصبار السحرية للقضاء علي حب الشباب وأثاره والبقع الداكنة

وصفة جل الصبار السحرية ، للوجه من أقوي الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من مشكلة حب الشباب التي تزعج الكثير من النساء وخاصة الفتيات، وهو أيضاً من المشكلات التي تظهر عند الرجال وتعطي شكل غير مرغوب به، حيث تريد النساء دائماً الظهور بوجه صافي ومشرق وصافي تماماً من أي شوائب، وكذلك الرجال فالكل يريد التمتع بوجه صافي وجذاب، ومن طرق علاج هذه الحبوب والتخلص منها هي عمل خلطات طبيعية جداً من جل الصبار الذي يعرف بجل الألوفيرا حيث أنه له فوائد كثيرة للبشرة ومهمة جداً للبشرة، ومكوناتها هذه الخلطة من أبسط ما يكون ومن أهم فوائدها أنها تقضي علي الحبوب وتزيل الأثار التي تتبقي ورائها وأيضاً تقضي علي البقع الداكنة وهذه الخلطة سريع جداً ومفعولها قوي جداً، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة جل الصبار السحرية للتخلص من الحبوب والقضاء عليها تمام في وقت قصير جداً.

مكونات عملالسحرية للوجه بالمنزل

تتكون الوصفة من مكونات سهلة وآمنة جداً علي البشرة وأيضاً سعرها غير مكلف بالنسبة للكريمات الجاهزة باهظة الثمن ومكوناتها هي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار. نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. قطعة من القطن الطبي.

طريقة التحضير

لإعداد وصفة جل الصبار السحرية للتخلص من حب الشباب نهائياً يتم اتباع الآتي:-

يتم خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج.

ثم تقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً.

ثم يتم وضع الخليط لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة.

يتم تطبييق الوصفة علي الوجه وذلك باستخدام قطعة من القطنة وغمسها داخل الخليط.

ثم يتم دهن الأماكن التي بها حب الشباب فقط.

ويتم ترك الخليط علي الوجه لمدة عشر دقائق، ثم يتم غسله بالماء العادي.

ثم تكرر الوصفة يومياً للقضاء علي حب الشباب نهائياً والاستمتاع بوجه مشرق وجميل.

فوائد جل الصبار للبشرة

يحتوي جل الصبار علي فوائد عديدة ومفيدة للبشرة سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:-