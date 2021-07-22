طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية اللذيذة في المنزل والسر وراء عدم تفككها ونضجها الكامل

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية ، تسعى ربات البيوت دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد وفريد لأفراد أسرتها، وتعد الكفتة من أكثر وأشهر الوجبات التي تشتهر في عيد الأضحى وغيره من الأوقات، حيث تقوم كل أسرة بتناول الوجبات التي تحتوي على اللحوم بصورة كبيرة في تلك الفترة، والكفتة نوع من أنواع الأكلات الشعبية التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها دائمًا، وخاصة بعد أن يتمكنون من معرفة الأسرار الخاصة بإعدادها في المنزل بدون تكلفة كبيرة، ودون الحاجة لشراؤها من الخارج مجددًا.طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
تتميز الكفتة بصورة عامة بالسهولة في الإعداد، حيث أنه من الممكن تقديمها في كل وقت وفي أي مكان، وتصلح لإعدادها أيضًا في المناسبات والحفلات المتنوعة، وإضافتها مع الخضراوات والبطاطس والخبز المحمص وغيرها.
ويمكن تحضير الكفتة عن طريق إحضار المكونات التالية :
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبتان من الطماطم الطازجة.
- 2 بصلة مفرومة.
- حزمة صغيرة من البقدونس.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقة من البيكنج بودر.
- نصف معلقة من بهارات اللحم.
- ربع معلقة من القرفة.
- القليل من البقسماط.
- قطعة من الفحم.
- يوضع اللحم المفروم والبهارات والبقدونس والبيكنج بودر في وعاء.
- يقطع البصل جيدًا مع الطماطم قطع متساوية ويوضع على اللحم.
- تمزج كافة المكونات جيدًا حتى تصبح قطعة واحدة، وتوضع في الثلاجة قبل التشكيل لمدة نصف ساعة.
- تشكل الكفتة وتوضع على السيخ أو الشواية.
- تقلب جيدًا من كافة الجوانب من أجل الحصول على المذاق المميز.
- تقدم الكفتة مع الأرز الأبيض والسلطات المتنوعة.
تتعدد الأسرار وراء نجاح الكفتة الخاصة بالحاتي التي تعد من الاكلات الشهية، فترغب العديد من السيدات في إعدادها بالمنزل ولكن يعاني الكثيرين من تفكك الكفتة أو عدم نضجها من الداخل، ويتساءل الجميع دائمًا عن السبب وراء نجاح الكفتة ومذاقها المميز عند المحلات الجاهزة عن تقديها في المنزل، ويرجع ذلك إلى تلك الأسرار البسيطة :
- تحتاج الكفتة إلى اللحم الجملي المفروم أو على الأقل وضع كمية منه مع اللحم البقري.
- يجب تقليل البهارات لأن الإكثار منها يجعل الطعم الخاص بها أقوى من طعم الكفتة.
- من الضروري عدم الإكثار من البصل المفروم في الكفتة.
- يمكن وضع اللية بشكل طبيعي مع اللحم لإعطاء توزان في الطعم.
- الاهتمام بالكميات المناسبة الخاصة بكل عنصر يتم وضعه في الكفتة.
- من الأفضل فرم اللية في الكبة مع البصلة جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا بدون أي تكتلات، وتخلط معها اللحم والبهارات، ثم تقلب المكونات باليد.
- يقسم اللحم إلى أقسام متساوية ليصبح درجة التسوية واحدة.
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طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية ، تسعى ربات البيوت دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد وفريد لأفراد أسرتها، وتعد الكفتة من أكثر وأشهر الوجبات التي تشتهر في عيد الأضحى وغيره من الأوقات، حيث تقوم كل أسرة بتناول الوجبات التي تحتوي على اللحوم بصورة كبيرة في تلك الفترة، والكفتة نوع من أنواع الأكلات الشعبية التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها دائمًا، وخاصة بعد أن يتمكنون من معرفة الأسرار الخاصة بإعدادها في المنزل بدون تكلفة كبيرة، ودون الحاجة لشراؤها من الخارج مجددًا.طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
تتميز الكفتة بصورة عامة بالسهولة في الإعداد، حيث أنه من الممكن تقديمها في كل وقت وفي أي مكان، وتصلح لإعدادها أيضًا في المناسبات والحفلات المتنوعة، وإضافتها مع الخضراوات والبطاطس والخبز المحمص وغيرها.
ويمكن تحضير الكفتة عن طريق إحضار المكونات التالية :
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبتان من الطماطم الطازجة.
- 2 بصلة مفرومة.
- حزمة صغيرة من البقدونس.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقة من البيكنج بودر.
- نصف معلقة من بهارات اللحم.
- ربع معلقة من القرفة.
- القليل من البقسماط.
- قطعة من الفحم.
- يوضع اللحم المفروم والبهارات والبقدونس والبيكنج بودر في وعاء.
- يقطع البصل جيدًا مع الطماطم قطع متساوية ويوضع على اللحم.
- تمزج كافة المكونات جيدًا حتى تصبح قطعة واحدة، وتوضع في الثلاجة قبل التشكيل لمدة نصف ساعة.
- تشكل الكفتة وتوضع على السيخ أو الشواية.
- تقلب جيدًا من كافة الجوانب من أجل الحصول على المذاق المميز.
- تقدم الكفتة مع الأرز الأبيض والسلطات المتنوعة.
تتعدد الأسرار وراء نجاح الكفتة الخاصة بالحاتي التي تعد من الاكلات الشهية، فترغب العديد من السيدات في إعدادها بالمنزل ولكن يعاني الكثيرين من تفكك الكفتة أو عدم نضجها من الداخل، ويتساءل الجميع دائمًا عن السبب وراء نجاح الكفتة ومذاقها المميز عند المحلات الجاهزة عن تقديها في المنزل، ويرجع ذلك إلى تلك الأسرار البسيطة :
- تحتاج الكفتة إلى اللحم الجملي المفروم أو على الأقل وضع كمية منه مع اللحم البقري.
- يجب تقليل البهارات لأن الإكثار منها يجعل الطعم الخاص بها أقوى من طعم الكفتة.
- من الضروري عدم الإكثار من البصل المفروم في الكفتة.
- يمكن وضع اللية بشكل طبيعي مع اللحم لإعطاء توزان في الطعم.
- الاهتمام بالكميات المناسبة الخاصة بكل عنصر يتم وضعه في الكفتة.
- من الأفضل فرم اللية في الكبة مع البصلة جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا بدون أي تكتلات، وتخلط معها اللحم والبهارات، ثم تقلب المكونات باليد.
- يقسم اللحم إلى أقسام متساوية ليصبح درجة التسوية واحدة.
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